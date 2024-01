ASUS ROG Phone 8 - smartfon dla graczy bez kompromisów

Już nie tylko gaming

ROG Phone 8 został całkowicie przeprojektowany, zachowując swoje znakomite właściwości gamingowe, a jednocześnie zwiększając swoją atrakcyjność dla każdego, kto szuka telefonu do codziennego użytku. Nowa konstrukcja przyciąga wzrok - jest o 15% smuklejsza niż modele poprzedniej generacji, nie tracąc przy tym na wydajności urządzenia. Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, wspomagany przez pamięć RAM LPDDR5X 8533 Mbps i pamięć masową UFS 4.0. Ponadto, aby zapewnić długie sesje gamingowe bez ryzyka przegrzania sprzętu, wyposażono go w technologię Rapid-Cooling Conductor, będącą częścią zaawansowanego układu chłodzenia GameCool 8, który odprowadza ciepło bezpośrednio z procesora do tylnej obudowy. Zmieniono też doczepiany AeroActive Cooler X - jest on teraz o 29% mniejszy, oferuje 1,2-krotnie wyższą wydajność chłodzenia, obniżając temperaturę tylnej obudowy nawet o 26°C.

ROG Phone 8 Pro posiada 6,78-calowy elastyczny ekran AMOLED (Samsung E6), który obsługuje adaptacyjne częstotliwości odświeżania z użyciem technologii LTPO. Pozwala to na automatyczne dostosowanie częstotliwości odświeżania w zakresie od 1 Hz do 120 Hz w zależności od aktualnie wykonywanych czynności, w celu zmniejszenia zużycia energii. Użytkownik może także podnieść częstotliwość odświeżania do 165 Hz dla zapewnienia płynnej rozgrywki, natomiast częstotliwość próbkowania dotyku wzrasta nawet do 720 Hz dla zapewnienia błyskawicznej reakcji. Szczytowa jasność ekranu została teraz podniesiona do 2500 nitów. Pozwala to na grę lub oglądanie filmów nawet w pełnym słońcu.

Główny aparat wyposażono w najnowszy sensor Sony o rozdzielczości 50 MP z obiektywem szerokokątnym 24 mm, dzięki temu doskonale nadaje się do dynamicznych ujęć miejskich, a tryb 2-krotnego zoomu przekształca go w uniwersalny obiektyw stałoogniskowy 50 mm - idealny do zdjęć portretowych. Urządzenie posiada 6-osiowy hybrydowy stabilizator Gimbal Stabilizer 3.0, który zapewnia płynne ujęcia wideo i zdjęcia bez drgań. Zaawansowana stabilizacja obrazu obsługuje zarówno standardowe, jak i portretowe tryby fotograficzne, czyniąc go doskonałym rozwiązaniem do robienia zdjęć przy słabym oświetleniu. Stabilizacja wideo jest realizowana poprzez sprzętową stabilizację OIS i ulepszony algorytm oprogramowania EIS, wykorzystujący dane z żyroskopu do wykrywania ruchu. ROG Phone 8 posiada też teleobiektyw z 3-krotnym zoomem i OIS oraz 13-megapikselowy aparat ultraszerokokątny wyposażono w obiektyw free-form.

Smartfony będą dostępne w wersji podstawowej ROG Phone 8 oraz ROG Phone 8 Pro/ Pro Edition ze specjalnym wyświetlaczem Anime Vision Mini-LED na tylnej obudowie. AniMe Vision to 341-elementowy wyświetlacz, który może pokazywać zaprogramowane lub stworzone przez użytkownika animacje. Przedsprzedaż nowych smartfonów rozpoczęła się już dzisiaj, za bazowy model z 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci na dane trzeba zapłacić 4999 zł, za wersję Pro z 16 GB pamięci RAM i 512 GB zapłacimy 5899 zł.