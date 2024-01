Cała gama nowych notebooków z rodziny ASUS ROG Zephyrus/Strix

ROG Zephyrus G14 i G16 - mobilny gaming

Najnowsze laptopy dla graczy z serii ROG Zephyrus G14 i G16 na nowo definiują segment laptopów gamingowych, dla osób poszukujących mobilnego komputera. Nowe modele otrzymały przeprojektowaną aluminiową obudowę dostępną w kolorach Eclipse Gray i Platinum White, która charakteryzuje się lekkością i wytrzymałością. Model G14 mierzy zaledwie 1,59 cm grubości i waży 1,5 kg, zaś model G16 to tylko 1,49 cm grubości i 1,85 kg wagi. Na pokrywie urządzeń znajdziemy świecący pasek Slash Lighting LED, który stanowi rozwinięcie popularnych opcji personalizacji z poprzednich generacji tego modelu. Sprzęt ten to także pierwsze laptopy wyposażone w ekran ROG Nebula Display OLED.

Zephyrus G14 wyposażony został w panel 3K 120 Hz, z kolei Zephyrus G16 w ekran 2,5K 240 Hz. Ich wspólnymi cechami są natomiast proporcje 16:10, certyfikat VESA DisplayHDR True Black 500 oraz niesamowity kontrast 1 000 000:1. Znajdziemy tutaj także takie technologie jak Hi-Res Audio i Dolby Atmos poprawiające jakość dźwięku oraz kamery HD zapewniającej doskonałą jakość obrazu podczas wideo konferencji. Rodzina ROG Zephyrus obejmuje modele G14 z procesorem AMD Ryzen 9 8940H oraz G16 z procesorem Intel Core Ultra 9 185H. Obie konstrukcje wyposażono w układy graficzne NVIDIA GeForce RTX oraz szereg skutecznych rozwiązań chłodzenia ROG Intelligent Cooling.

ROG Strix SCAR 16 i SCAR 18 - gaming bez ograniczeń

Modele notebooków z rodziny ROG Strix SCAR 16 i SCAR 18 ponownie chcą wyznaczać standard gamingowej perfekcji - wszystko dzięki nowym technologiom. Laptopy te zostały wyposażone w procesory Intel Core i9-14900HX oraz karty graficzne NVIDIA GeForce RTX (z modelem 4090 włącznie), oferując tym samym topową wydajność. Zastosowany układ odprowadzania ciepła obejmujący ciekły metal Conductonaut Extreme na CPU i GPU, technologię Tri-Fan czy też system otworów wentylacyjnych na całej konstrukcji zapewnia odpowiednią temperaturę pracy niezależnie od obciążenia.

Za wyjątkową jakość obrazu odpowiadają ekrany Mini LED 2.5K (2560x1600) 240Hz ROG Nebula HDR, w tym pierwszy 18-calowy wyświetlacz Mini LED ROG, ze stosunkiem powierzchni ekranu do obudowy na poziomie 90%. Te wyjątkowe wyświetlacze w połączeniu z czterogłośnikowym systemem dźwięku Dolby Atmos, zapewniają niezwykle realistyczne doznania podczas rozgrywki. Laptopy zostały również wyposażone w przyjazną dla graczy klawiaturę, port Thunderbolt 4, LAN 2,5 Gb/s, łączność WiFi 6E oraz baterię o pojemności 90 Wh z funkcją ładowania przez USB-C z maksymalną mocą 100 W. Całość wieńczy metalowa obudowa z kultowym logo ROG RGB i nowym wzorem ROG Slash.

ROG Strix G16 i G18 dla mniej wymagających

Ostatnia zaprezentowana seria notebooków należy do rodziny ROG Strix G16 i G18. To nieco tańsze i bardziej kompromisowe modele, które jednak nadal zapewniają świetną wydajność. Do dyspozycji mamy tu procesory Intel Core i9 14900HX i karty graficzne NVIDIA GeForce RTX (maksymalnie 4080). Podobnie jak w serii SCAR, wykorzystują one układ odprowadzania ciepła obejmujący ciekły metal Conductonaut Extreme na CPU i GPU, technologię Tri-Fan oraz system otworów wentylacyjnych na całej konstrukcji.

Seria Strix G charakteryzuje się dwoma unikalnymi konstrukcjami wyposażonymi w ekrany 16 lub 18 cali ROG Nebula o rozdzielczości 2,5K (2560x1600) i częstotliwości odświeżania 240 Hz. Obsługa technologii Dolby Vision HDR w połączeniu z technologią dźwięku Dolby Atmos zapewni wyjątkową oprawę audiowizualną. Wśród funkcji przyjaznych graczom wymienić należy szeroki touchpad, duże klawisze kierunkowe, obsługę Thunderbolt 4, klawiaturę RGB, port LAN 1 Gb/s, łączność bezprzewodową WiFi 6E oraz kamerę HD 720p zapewniającą bezproblemową komunikację.

Sprzęt wyposażony został w baterię o pojemności 90 Wh i złącze USB-C do ładowania z mocą 100W - pozwala to na granie w podróży bez uszczerbku dla wydajności. Sprzęt w wariancie kolorystycznym Volt Green wyróżnia się metalową obudową z logo RGB ROG i unikalnym, nowym wzorem ROG Slash, natomiast wersja Eclipse Gray oferuje metalową obudowę z niskoprofilowym wzorem ROG Slash. Wszystkie notebooki trafią do sklepów za kilka tygodni i dopiero wtedy poznamy ich ceny.