Twoje dziecko gra na konsoli? Koniecznie sprawdź te ustawienia!

Bezpieczeństwo dzieci w sieci to temat absolutnie kluczowy, zwłaszcza w kontekście wydarzeń z ostatnich dni. Co zrobić, by mieć kontrolę nad tym, z jakimi treściami ma styczność nasza pociecha? Stosowny poradnik dla posiadaczy konsoli Xbox właśnie rozesłał Microsoft.

Wiadomości, które otrzymali posiadacze konta Xbox to pokłosie ugody między firmą Microsoft a amerykańską Federalną Komisją Handlu. Platforma Xbox znalazła się pod lupą amerykańskich regulatorów, ponieważ jeszcze do niedawna umożliwiała założenie i korzystanie z konta Xbox Live bez wiedzy i zgody rodziców. Obecnie luka została załatana, jednak wiele dzieci wciąż może korzystać z konsoli w sposób, na który rodzice nie wyrażali zgody. Zwłaszcza w kontekście danych, jakie z ich konta trafiają do sieci.

W obliczu ostatnich wydarzeń, jakie mają miejsce w polskim internecie, temat bezpieczeństwa dzieci w sieci jest jednym z najczęściej poruszanych. Warto pamiętać o tym, by zapewnić dziecku bezpieczne środowisko zabawy również na użytkowanej przez niego konsoli. Jak to zrobić? Właśnie tę kwestię tłumaczy poradnik Microsoft.

Konto dziecka na platformie Xbox? Tak, istnieje coś takiego

Zdecydowana większość użytkowników konsol, niezależnie od wieku, korzysta z kont przeznaczonych dla osób dorosłych. Wiele platform, w tym właśnie Xbox, oferuje również konta dedykowane dzieciom, gdzie za ustawienia dotyczące prywatności i bezpieczeństwa odpowiadają rodzice. Jak takie konto działa w praktyce?

Rzućmy okiem na problem, który w ostatnim czasie stał się palący, czyli możliwość swobodnej komunikacji z nieznajomymi. O ile w przypadku konta dla dorosłych to użytkownik ustala reguły, tak w przypadku konta dziecka nie jest to możliwe. Zgodnie z konfiguracją konta dziecka na Xbox może ono rozmawiać wyłącznie z osobami dodanymi do listy znajomych. Co bardzo istotne, każdą prośbę o dodanie do znajomych musi zaakceptować osoba dorosła. Dzięki temu rodzice mają pełną kontrolę nad tym, z kim dziecko komunikuje się grając na konsoli.

Mając na uwadze powyższe, warto zadbać o to, by dziecko korzystało z konta, nad którym osoba dorosła może sprawować nadzór. Jak założyć konto dziecka na platformie Xbox? Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej Microsoft.

Źródło: Depositphotos

Regularnie kontroluj ustawienia prywatności

O czym należy pamiętać w przypadku każdego konta internetowego, nie tylko tego w usłudze Xbox? O regularnym kontrolowaniu ustawień prywatności. Poruszając się w cyberprzestrzeni wszyscy zostawiamy po sobie ślady, często w postaci danych osobowych. Warto sprawdzać, jakie dane nasze i naszych dzieci przetwarzane są w związku z naszą aktywnością. W przypadku Xbox użytkownik dostaje do dyspozycji panel zarządzania prywatnością. U innych usługodawców działa to skądinąd podobnie, dlatego warto, raz na jakiś czas, poświęcić kilka minut na własnoręczną weryfikację.

Coś się nie zgadza? Zawsze można usunąć konto

Firma Microsoft radzi zatroskanym rodzicom co zrobić, gdy dziecko założyło konto bez wiedzy rodziców. W każdej chwili można je usunąć. Jak to zrobić? Chociażby korzystając z tej strony internetowej. To również bardzo uniwersalna porada, warta zastosowania wobec każdego konta, które dziecko posiada bez wiedzy i zgody opiekunów. Jeśli nie jesteśmy pewni co do tego, czy nasza pociecha powinna korzystać z danej strony internetowej, powinniśmy zadbać o to, by tego nie robiła.

Czy to oznacza, że najlepiej zabrać dziecku konsolę Xbox?

Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna: problemy z bezpieczeństwem w sieci nie są powodem do tego, by odciąć dziecko od konsoli. Należy jednak zrobić coś, czego rodzice często nie lubią. Poświęcić dłuższą chwilę czasu na to, by upewnić się, czy korzysta z niej w sposób właściwy. Firma Microsoft, podobnie zresztą jak jej konkurencja, udostępnia narzędzia, dzięki którym zabawa na konsoli jest bezpieczna. Jednym z nich jest wspomniane wyżej konto dziecka, w które warto wyposażyć najmłodszych. Owszem, oznacza to większe zaangażowanie ze strony rodziców, bo w praktyce będzie trzeba poświęcić czas na zatwierdzanie tego, co dziecko chce zrobić w sieci przy pomocy swojego konta na konsoli.

Mając jednak na uwadze jego bezpieczeństwo, ale również własny spokój ducha, warto ten czas poświęcić. Dobro dziecka jest w tym wypadku najważniejsze.

Źródło: Microsoft (wiadomość e-mail do użytkowników)