Cały złoty i unikatowy – takiego Xboksa jeszcze nie było. Jak go zdobyć?

"Indiana Jones i Wielki Krąg" to jedna z największych i ostatnich premier Xbox w tym roku. Microsoft chce ją świętować z przytupem prezentując unikatowy zestaw składający się z limitowej konsoli Xbox Series X oraz kontrolera. Jak go zdobyć?

Sprzęt jest zamknięty w pudełku-zagadką inspirowanym grą, a fani są zaproszeni do próby rozwiązania go, aby mieć szansę na wygranie znajdującego się w nim skarbu. Microsoft chwali się, że poświęcono ponad 350 godzin na stworzenie limitowanej wersji konsoli, kontrolera i pudełka, które czerpią inspiracje z przygód Indiany Jonesa. Jak zdobyć ten zestaw? Musicie wybrać się do jednego z trzech centrów Microsoft Experience w Londynie, Nowym Jorku lub Sydney między 12 listopada, a 6 stycznia 2025 r. Tam, oprócz dekoracji wyjętych żywcem z gry Indiana Jones i Wielki Krąg, będziecie mogli rozwiązać zagadkę i wziąć udział w loterii i mieć szansę na wygranie tej wyjątkowej konsoli i kontrolera.

Nie możecie się wybrać do tych miast? Microsoft zapewnia, że swoją szansę na zdobycie tego wyjątkowego zestawu będą mieli także ci, którzy nie będą mieli okazji odwiedzić jednego z trzech centrów Microsoft Experience. W zabawię wezmą udział również ci, którzy śledzą studio Bethesda w mediach społecznościowych, jednak szczegóły poznamy w najbliższym czasie.

Na ten moment nic nie wskazuje na to, by zarówno sama konsola, jak i kontroler inspirowane i zdobione motywami z gry trafiły do tradycyjnej sprzedaży. O ile w przypadku Xbox Series X jest to raczej zrozumiałe, gdyż mamy tu do czynienia z prawdziwym unikatem, tak w przypadku samego pada może dziwić. Microsoft na przestrzeni ostatnich miesięcy wydał kilka limitowanych wersji swojego kontrolera dla konsol i PC i wydawać by się mogło, że i ten spotka się z zainteresowaniem fanów Indiany Jonesa.

Indiana Jones i Wielki Krąg z limitowanym zestawem Xbox Series X. Premiera gry już niedługo

"Indiana Jones i Wielki Krąg" premierą na konsolach Xbox Series X|S oraz PC zaplanowaną ma na 9 grudnia. Gra będzie dostępna od pierwszego dnia w ramach abonamentu Xbox Game Pass Ultimate, bez dodatkowych opłat. Macie konsolę PlayStation 5 i myślicie nad zagraniem w nowe przygody profesora Jonesa, ale nie chcecie kupować sprzętu konkurencji lub składać mocnego komputera? Nic straconego. Kilka miesięcy temu studio Bethesda potwierdziło, że gra pojawi się także na sprzęcie PlayStation. Kiedy? Dokładnie nie wiadomo, wiadomo natomiast, że nastąpi to wiosną 2025 r. Czekacie?