Trudno uwierzyć, jak czas szybko mija. To już dwa lata od premiery gry wyróżnionej przez redaktorów Apple w 2023 roku. Second Dinner, studio odpowiedzialne za Marvel Snap, przygotowało nie dzień, lecz miesiąc niespodzianek!

W poniedziałkowy wieczór nieśmiało się zaczęło świętowanie drugich urodzin "najszybszego bitewniaka karcianego w Multiwersum". Gracze otrzymali (na razie wersji iOS w ramach współpracy) specjalny wariant plecków kart Celebr8bit z uwielbianym Wolverinem w wersji pół na pół. W połowie piksele, w połowie czło... Rysunek z komiksu! To jednak dopiero początek, jak zapowiadają twórcy, drugie urodziny i "second" (drugie) w nazwie studia, zobowiązują.

Atrakcje października

Marvel Snap, po okresie betatestów, miała swoją oficjalną premierę 18. października 2022 roku. Wydana została na platformy mobilne, ale także w ramach wczesnego dostępu, również na PC (premiera nastąpiła rok później). W przeciwieństwie do poprzedniego roku świętowanie zaczęło się już od początku miesiąca. Najlepsze jednak zacznie się równo w drugą rocznicę i przyniesie wiele nagród, nowy tryb i darmową kartę serii 5.

Wszystkiego venomowego!

Po wrześniu, minionym pod znakiem Spider-Mana Symbinota, naturalnie przyszła pora na dobrze fanom znany etap. Gdy już Człowiek Pająk zrozumie, że za ogromną siłą, jaką przynosi pasożytnictwo symbiontu, stoi jeszcze większe niebezpieczeństwo... Przychodzi pora na Venoma. Tym razem w season passie natłok pajęczego kosmity. Venom i Carnage są dobrze znani wszystkim graczom. To ikony serii o Spider-Manie, przerażające istoty uwielbiane przez wielu. Tu są kartami, które zdobywa się już na początku zabawy. Wisienką na torcie jest Agent Venom. 2/4, który zmienia siłę wszystkich kart w talii na 4. Pozornie niegroźny, zdążył już namieszać w meta.

Nagrody dla wszystkich, spieszcie się! Twitch Drop numer 1

Marvel Snap Zone

Trzeba się spieszyć! Pierwszy drop już trwa od 3.10 i kończy się w ten czwartek 10.10! Nagrody ze współpracy pomiędzy twórcami a największą platformą streamingową to gratka dla każdego. Prezenty wpadają za darmo podczas oglądania gry, którą się lubi, granej przez twórców, od których można się nauczyć wiele sztuczek. Gdy ktoś tego nie chce robić... Wciąż nie ma nic do stracenia, wystarczy włączyć stream w tle. Ważne, aby twórca miał treść oznaczoną jako Marvel Snap Drop. Instrukcja jak połączyć konto znajdziecie tutaj.

Nagrody w pierwszym dropie (godziny "w sumie" nie trzeba za jednym posiedzeniem):

Po 2. godzinach oglądania: 65 boosterów dla Spider-Mana 2099

65 boosterów dla Po 4. godzinach oglądania: 250 kredytów

250 kredytów Po 6. godzinach oglądania: Wariant Spider-Mana 2099

Od 18. października, szaleństwo wydarzeń

Kolejne darmowe nagrody! Twitch Drop numer 2

Marvel Snap Zone

Kolejne nagrody za oglądanie graczy na Twitchu. Niestety bez urodzinowego wariantu karty, ale przynajmniej łzy można otrzeć poniższymi, darmowymi nagrodami:

Po 2. godzinach oglądania: 155 losowych boosterów

155 losowych boosterów Po 4. godzinach oglądania: 350 kredytów

350 kredytów Po 6. godzinach oglądania: Wariant Premium

Nagrody za logowanie przez cały tydzień

Marvel Snap Zone

Nie wiem jak wy, ale ja zawsze jestem zawiedziony, gdy nie dostajemy kolejnego wariantu w comiesięcznych edycjach nagród za logowanie. O ile kredyty i boosterki są niezbędne do ulepszania naszego poziomu kolekcji, tak uważam, że rysunki to kwintesencja tej gry. Tym razem chyba przymknę oko? Otrzymamy aż dwa! warianty premium oraz trzy ramki, których wartość mnie ostatnio zadziwiła, gdy się zorientowałem, jak bardzo lubię nimi ozdabiać ulubionych bohaterów.

Nagrody za logowanie prezentują się tak:

Dzień 1: 65 boosterków

65 boosterków Dzień 2: 250 kredytów

250 kredytów Dzień 3: Tytuł "Live, Love, SNAP"

Tytuł "Live, Love, SNAP" Dzień 4: 2 neonowe białe ramki

2 neonowe białe ramki Dzień 5: 2 warianty premium

2 warianty premium Dzień 6: 155 boosterków

155 boosterków Dzień 7: 1 kosmiczna (umówmy się BROKATOWA) pomarańczowa ramka

Największa atrakcja dla nowych i starych graczy!

Second Dinner

Prawdopodobnie największym punktem urodzin Marvel Snap, będzie nowiutki tryb czasowy, dostępny od 18. do 25. października. Będzie to coś podobnego do Deadpool's Diner, eventu towarzyszącego ostatniemu filmowi z duetem Deadpool x Wolverine. Gracze obstawiali specjalną walutę i pokonując kolejne etapy za uzbierane żetony, zdobywali darmowe nagrody.

Oto High Voltage. Tym razem wydaje się, że będzie o wiele ciekawiej. Gracze nie będą grali "tradycyjnie", nie będzie żadnych snapów. Co rundę otrzymamy losową ilość energii, od 2 do 5, a po wygranym meczu Volty. Największą niespodzianką jest długość takiego meczu... Tylko TRZY rundy! To oznacza niesamowitą dowolność w wymyślaniu idealnych talii do tego szalonego trybu. Wydaje mi się, że może być naprawdę wciągająco. Jedną z nagród jest nowa karta 5 serii, kompletnie za darmo, jeżeli do niej dotrzemy. Zapowiadają się tygodnie pełne wrażeń.