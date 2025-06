Takiego sprzątania jeszcze nie było - Roborock Saros Z70

Czy wyobrażaliście sobie kiedyś robota sprzątającego, który nie tylko odkurza i mopuje, ale też... sprząta po nas? Roborock Saros Z70 to jedyny taki robot na rynku, wyposażony w rewolucyjne mechaniczne ramię OmniGrip. To właśnie ono eliminuje największy problem związany z użytkowaniem robotów sprzątających. Koniec z przygotowywaniem przestrzeni! Nie musicie już chować kapci, układać butów czy zbierać zabawek. Co jeszcze potrafi? Zapraszamy do materiału wideo.

