Perfekcyjny telewizor? Sztuczna inteligencja, kropki kwantowe i matowy ekran w jednym

Jeśli marzysz o telewizorze, który stanie się inteligentnym centrum domowej rozrywki, który rozumie Twoje potrzeby i będzie umieć wciągnąć Cię w sam środek filmowej akcji – zwróć uwagę na trzy filary nowoczesnych modeli Samsung, czyli sztuczną inteligencję (AI), technologię kropek kwantowych (Quantum Dot) i matowy ekran bez odbić.

Sztuczna Inteligencja (AI) – mózg Twojego telewizora

Wyobraź sobie telewizor, który myśli, uczy się i adaptuje, aby każda chwila spędzona przed ekranem była doświadczeniem bliskim perfekcji. To nie futurystyczna wizja, a rzeczywistość napędzana przez zaawansowaną sztuczną inteligencję, która stanowi serce najnowszych telewizorów Samsung. Najważniejszym elementem tej rewolucji są niezwykle wydajne neuronowe procesory NQ8 i NQ4 AI Gen3, które znajdziemy w modelach telewizorów Samsung S95F, QN990F czy QN92F. Procesory AI w telewizorach Samsung działają jak cyfrowy mózg – analizują i optymalizują obraz oraz dźwięk w czasie rzeczywistym, korzystając z sieci neuronowych oraz ogromnych baz danych. Dzięki zaawansowanym algorytmom potrafią dostosować każdą scenę do tego, co widzisz i słyszysz – tak, jak lubisz.

Jednym ze spektakularnych przykładów działania AI jest skalowanie obrazu do jakości zbliżonej do 4K lub 8K. Wszyscy mamy w swoich kolekcjach filmy czy seriale, które powstały w czasach, gdy standardem nie była jeszcze tak wysoka rozdzielczość. Sztuczna inteligencja Samsunga potrafi tchnąć w nie nowe życie. Proces ten jest niezwykle złożony.

AI analizuje każdą pojedynczą klatkę obrazu, identyfikując obiekty, kontury, tekstury, a nawet drobne detale.

Następnie, korzystając z wyuczonych wzorców, inteligentnie rekonstruuje obraz, dodając brakujące piksele, wyostrzając krawędzie, redukując cyfrowe szumy i artefakty kompresji.

Efekt? Materiały wideo w niższej rozdzielczości, po przetworzeniu przez procesor AI Quantum, na ekranach 4K (jak w S95F czy QN92F) lub nawet 8K (w przypadku QN990F) prezentują się z zadziwiającą klarownością, szczegółowością i głębią, przewyższając jakość materiału wyjściowego. To jak odkrywanie ulubionych historii na nowo w znacznie lepszej oprawie wizualnej.

W telewizorach Samsung sztuczna inteligencja dba nie tylko o obraz – równie ważny jest dźwięk. AI analizuje otoczenie i treść, aby zapewnić brzmienie, które wciąga, zaskakuje i brzmi tak realistycznie, jakbyś był w samym środku akcji. Technologia Dźwięku Podążającego za Obiektem to doskonały przykład. AI analizuje ruch na ekranie i precyzyjnie kieruje dźwięk przez wbudowane w telewizor głośniki, tworząc wrażenie, że odgłosy dochodzą dokładnie z tego miejsca, gdzie rozgrywa się akcja. Przelatujący helikopter zdaje się faktycznie szybować nad Twoją głową, a dialogi płynął prosto z ust aktorów.

Niezwykle praktyczną funkcją jest również Aktywny Wzmacniacz Głosu. Wyobraź sobie sytuację, gdy w trakcie oglądania ważnej sceny filmu, nagle włącza się głośny sprzęt domowy, np. odkurzacz czy blender. AI natychmiast wykrywa ten zakłócający hałas i automatycznie, subtelnie podnosi poziom głośności dialogów (a nie całej ścieżki dźwiękowej), dzięki czemu nie umknie Ci ani jedno słowo.

Z kolei Dźwięk Adaptacyjny+ to inteligentny system, który dostosowuje charakterystykę brzmienia do rodzaju oglądanej treści oraz warunków akustycznych pomieszczenia. Inaczej powinien brzmieć pełen emocji mecz piłkarski z odgłosami trybun i komentarzem, inaczej cichy dramat z delikatną ścieżką dźwiękową, a jeszcze inaczej koncert, gdzie liczy się moc, głębia i czystość każdego tonu.

Co więcej, sztuczna inteligencja zmienia telewizor Samsung z urządzenia do wyświetlania treści w prawdziwe centrum dowodzenia inteligentnym domem. Dzięki platformie SmartThings możesz głosowo lub za pomocą pilota zarządzać kompatybilnymi urządzeniami – od oświetlenia, przez termostat, aż po pralkę – wszystko z poziomu ekranu telewizora.

Technologia Quantum Dot – miliard kolorów, które ożywiają ekran

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, skąd bierze się niezwykła intensywność i realizm barw na ekranach najlepszych telewizorów? Odpowiedzią, która zrewolucjonizowała sposób wyświetlania kolorów, jest technologia Kropki kwantowej (Quantum Dot). Są to mikroskopijne, półprzewodnikowe nanokryształy, których rozmiar liczony jest w atomach. Ich niezwykła właściwość polega na zjawisku fotoluminescencji – pod wpływem światła (pochodzącego np. z niebieskiego podświetlenia LED w telewizorach Samsung QLED i Neo QLED, jak QN990F i QN92F lub z samoświecących pikseli w najnowszych ekranach QD-OLED, jak S95F) emitują one światło o bardzo konkretnej, niezwykle czystej barwie. Co kluczowe, kolor emitowanego światła zależy precyzyjnie od rozmiaru kropki kwantowej – mniejsze świecą na niebiesko, większe na zielono i czerwono.

W tradycyjnych telewizorach LCD kolory uzyskuje się poprzez filtrowanie białego światła przez filtry RGB (czerwony, zielony, niebieski). Proces ten nie jest jednak idealny – filtry mogą absorbować część energii świetlnej i powodują mieszanie się barw, co skutkuje słabiej nasyconymi i mniej precyzyjnymi odcieniami. Kropki kwantowe to zupełnie inna kategoria technologii! Zamiast filtrować, same generują niezwykle czyste barwy podstawowe z niemal stuprocentową wydajnością kwantową. To pozwala telewizorom Samsung z technologią Quantum Dot osiągnąć 100% natężenie kolorów. Oznacza to, że są one w stanie wyświetlić pełną gamę ponad miliarda odcieni z maksymalnym nasyceniem i wiernością, niezależnie od poziomu jasności sceny. Ognisty zachód słońca będzie mienił się wszystkimi odcieniami głębokiej czerwieni i pomarańczy, bujna zieleń tropikalnego lasu zachwyci soczystością, a błękit oceanu będzie autentycznie głęboki i przejmujący – dokładnie tak, jak widział to reżyser filmu czy twórca gry. Obraz staje się dzięki temu hiperrealistyczny, pełen życia i niuansów, które wcześniej mogły umykać naszej uwadze.

W modelu Samsung OLED S95F inżynierowie Samsung dokonali kolejnego przełomu, łącząc to, co najlepsze w dwóch światach – doskonałość technologii OLED, słynącej z nieskończonego kontrastu i idealnej czerni (każdy piksel w ekranie OLED jest indywidualnym źródłem światła i może być całkowicie wygaszony, tworząc absolutną czerń) z niezwykłym bogactwem i czystością kolorów zapewnianych przez kropki kwantowe. W panelu QD-OLED warstwa niebieskich diod organicznych pobudza warstwę kropek kwantowych, które konwertują światło na nieskazitelnie czyste kolory czerwony i zielony. Efekt? Obraz, który łączy głęboką czerń, imponującą jasność i zachwycająco żywe kolory – wszystko po to, aby każda scena wyglądała jak żywa. Warto również podkreślić, że technologia kropki kwantowej stosowana przez Samsung jest nie tylko niezwykle efektowna, ale także wyjątkowo trwała – kropki są materiałami nieorganicznymi, co gwarantuje, że piękne kolory nie wyblakną ani nie ulegną degradacji w trakcie wielu lat użytkowania. Co równie istotne, Samsung od lat dba o aspekty ekologiczne i zdrowotne, dlatego kropki kwantowe w modelach tej marki są całkowicie wolne od szkodliwego kadmu, co potwierdzają niezależne certyfikaty.

Matowa matryca Samsung – zero odbić, maksimum komfortu

Każdy fan kina domowego lub zapalony gracz zna ten problem – chcesz wciągnąć się w ulubiony film czy grę, a zamiast tego widzisz na ekranie odbicie lampy, okna… albo własnej sylwetki. Refleksy światła potrafią skutecznie popsuć seans, rozpraszać uwagę i obniżać komfort oglądania – szczególnie w jasnych pomieszczeniach i ciemnych scenach. Dlatego Samsung stworzył matowy ekran (Matte Display), który skutecznie eliminuje niechciane odbicia, oferując pełne zanurzenie w obrazie, bez względu na warunki oświetleniowe.

Ta innowacyjna technologia jest prawdziwą wizytówką modeli The Frame i The Frame Pro, ale jej właściwości, w postaci zaawansowanych ekranów bez refleksów, znajdziemy również w innych flagowych modelach (S95F, QN990F czy QN92F). Fundamentalnie zmienia to sposób, w jaki ekran telewizora oddziałuje ze światłem otoczenia. Klasyczne, błyszczące ekrany działają jak lustro – odbijają światło z otoczenia prosto w Twoje oczy, zamiast je rozpraszać. Matowa Matryca Samsung posiada specjalnie zaprojektowaną, mikroskopijnie nierówną strukturę powierzchni. Ta subtelna tekstura nie odbija światła w sposób zwierciadlany, ale efektywnie je rozprasza w wielu różnych kierunkach. W rezultacie, odbicia i refleksy stają się praktycznie niewidoczne, a obraz pozostaje czysty, wyraźny i kontrastowy, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Dzięki matowemu ekranowi zyskujesz pełną swobodę aranżacji – możesz ustawić telewizor tam, gdzie naprawdę chcesz, a nie tam, gdzie najmniej się odbija w nim światło. Komfort oglądania pozostaje doskonały o każdej porze dnia, nawet w mocno nasłonecznionym pomieszczeniu.

Szczególne znaczenie matowa matryca ma w przypadku telewizora Samsung The Frame oraz The Frame Pro. Jego unikalna koncepcja polega na tym, że gdy nie oglądasz telewizji, urządzenie przechodzi w Tryb Sztuki, wyświetlając cyfrowe reprodukcje słynnych obrazów, grafik czy wybranych fotografii. Dzięki matowej matrycy prezentują się one niezwykle realistycznie – faktura ekranu imituje wrażenie płótna lub wysokiej jakości papieru fotograficznego, eliminując efekt świecącego ekranu, który zdradzałby, że mamy do czynienia z wyświetlaczem. Iluzja jest tak doskonała, że goście mogą pomylić The Frame z prawdziwym obrazem zawieszonym na ścianie.

Korzyści z matowej matrycy to nie tylko estetyka i komfort. Brak odblasków to nie tylko większy komfort – to także więcej widocznych detali. Matowy ekran pozwala dostrzec subtelne niuanse, zwłaszcza w ciemnych scenach, które na błyszczących wyświetlaczach giną pod warstwą refleksów. Zamiast mrużyć oczy i walczyć z odbiciami, możesz w pełni zanurzyć się w atmosferze filmu, doceniając każdy szczegół wizualny, który przygotowali dla Ciebie twórcy.

Nowa generacja telewizorów Samsung – poznaj tegoroczne hity

Samsung Neo QLED QN990. Flagowy model oferujący oszałamiającą rozdzielczość 8K, precyzyjne sterowanie podświetleniem dzięki technologii Quantum Mini LED oraz miliardy żywych kolorów dzięki kropce kwantowej. Najpotężniejszy neuronowy procesor NQ8 AI Gen3 dba o to, aby każdy, nawet najdrobniejszy detal, był perfekcyjnie widoczny. Telewizor stworzony dla najbardziej wymagających entuzjastów kina i technologii.

Samsung OLED S95F. Prawdziwe arcydzieło inżynierii, w którym nieskończona czerń i kontrast technologii OLED spotykają się z olśniewającą paletą barw kropki kwantowej. Całość napędzana jest przez inteligentny procesor neuronowy NQ4 AI Gen3. To wybór dla tych, którzy poszukują absolutnie bezkompromisowej jakości obrazu.

Samsung Neo QLED QN92F. Znakomita propozycja w rozdzielczości 4K, łącząca zalety precyzyjnego podświetlenia Quantum Mini LED, bogactwa kolorów kropki kwantowej oraz inteligentnego przetwarzania obrazu i dźwięku przez AI. Zapewnia niesamowitą jasność, głęboki kontrast i wciągające wrażenia w każdej oglądanej scenie.

Samsung The Frame i The Frame Pro. To znacznie więcej niż telewizor – to wyrafinowany element wystroju wnętrza, który płynnie łączy świat technologii i sztuki. Gdy jest włączony, zachwyca doskonałym obrazem QLED z kropką kwantową, wspieraną przez procesor NQ4 AI Gen3. Gdy jest wyłączony, dzięki unikalnej matowej matrycy i Trybowi Sztuki, staje się cyfrowym płótnem dla Twoich ulubionych dzieł i fotografii.

Wybierając swój nowy telewizor, nie kieruj się jedynie przekątną ekranu czy liczbą dostępnych złączy. Prawdziwa magia, która definiuje współczesne doświadczenie kinowe w domu, kryje się w zaawansowanych technologiach, niestrudzenie pracujących we wnętrzu urządzenia. Zainteresuj się technologią kropki kwantowej, która ożywi kolory na ekranie, nadając im niespotykaną dotąd głębię i realizm. Koniecznie zwróć uwagę na matową matrycę lub zaawansowane powłoki antyrefleksyjne, które pozwolą cieszyć się perfekcyjnym obrazem bez irytujących odbić, niezależnie od warunków oświetleniowych. Zapytaj też sprzedawcę, jak zabezpieczony jest Twój telewizor, w którym będzie zapisany (w aplikacjach, z których korzystasz) adres poczty elektronicznej, hasło, adres zamieszkania itp. Samsung od lat dba o bezpieczeństwo, stawiając na dedykowaną aplikację KNOX.

Wybierając najnowsze telewizory Samsung, inwestujesz nie tylko w urządzenie, ale w kompleksowe, inteligentne i niezwykle immersyjne oraz bezpieczne doświadczenie, które na nowo definiuje postrzeganie domowej rozrywki.

Artykuł powstał przy współpracy z marką Samsung.