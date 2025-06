Płać raz, ciesz się przez lata. 3 wyjątkowe komputery za około 5 tys. złotych!

W czasach, gdy coraz więcej osób nie tylko pracuje zdalnie, ale także tworzy szeroko rozumiane treści multimedialne, spędza czas w wirtualnych światach gier lub po prostu oczekuje od sprzętu niezawodności – komputery stacjonarne ponownie wracają do łask. To urządzenia, które często są w stanie zaoferować nie tylko znacznie większą wydajność niż laptopy przy zachowaniu znacznie niższej ceny, ale wyróżniają się także możliwościami rozbudowy i szeroko pojętej personalizacji. Ale i bez tego wysokiej klasy komputery PC posłużą nam nawet przez kilka lat bez potrzeby jakiejkolwiek wymiany podzespołów i kombinacji. Dlatego też nie warto oszczędzać - i zainwestować na starcie trochę więcej, by mieć spokój na kilka najbliższych lat!

MAD DOG: polska marka, która wyróżnia się jakością i stylem

MAD DOG to polska marka specjalizująca się w produkcji komputerów stacjonarnych, która zdobyła zaufanie użytkowników dzięki wyjątkowemu stosunkowi jakości do ceny. Produkty firmy są odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku: od graczy komputerowych, przez szeroko pojętych twórców, aż po osoby szukające niezawodnego sprzętu do pracy biurowej czy nauki. Każdy zestaw powstaje z dbałością o detale, a komponenty dobierane są w taki sposób, aby zapewnić najwyższą możliwą wydajność w danym przedziale cenowym. MAD DOG wykorzystuje podzespoły od sprawdzonych światowych producentów: Intel, AMD, NVIDIA, Kingston, WD czy MSI. Wybór najlepszych rynkowych graczy przekłada się na niezawodność, stabilność i długą żywotność oferowanych komputerów. Marka stawia również na nowoczesne technologie, takie jak karty graficzne obsługujące ray tracing i DLSS, szybkie pamięci DDR5 czy ultraszybkie dyski SSD NVMe, dzięki którym każde powierzone naszemu sprzętowi zadanie jest w jego zasięgu.

Co więcej, wiele modeli komputerów MAD DOG powstaje we współpracy ze specjalistami, którzy tworzą optymalną konfigurację sprzętu dopasowaną do potrzeb realnych użytkowników. Jak sam producent mówi: to nie są zestawy tworzone "na pokaz" jako sztuka dla sztuki. To komputery stworzone do realnej pracy i / lub rozrywki, idealnie dopasowane do potrzeb konkretnych odbiorców. Ponadto marka oferuje też szeroki wybór modeli z różnymi wersjami systemów operacyjnych Windows 11 (Home lub Professional), co pozwala dopasować sprzęt do indywidualnych oczekiwań. Niezależnie od tego czy jesteśmy zapalonymi graczami, grafikami, montażystami, uczniami czy freelancerami: MAD DOG zapewni solidny fundament do działania. A wszystko to w wyjątkowo estetycznej formie!

Na co zwrócić uwagę przy wyborze komputera?

Wybierając komputer stacjonarny, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów, które bezpośrednio przełożą się na to, jak sprzęt sprawdza się w praktyce. Wśród nich nie można pominąć:

Procesora - to on w dużej mierze decyduje o ogólnej wydajności. Warto stawiać na nowoczesne jednostki z dużą liczbą rdzeni i wysokim taktowaniem;

Pamięci RAM: dzisiejszym minimum są szybkie pamięci oferujące co najmniej 16 GB. 32 GB będą jednak gwarancją komfortu wysokiej jakości pracy i tego, że sprzęt idealnie posłuży nam przez kilka kolejnych lat;

Dysku SSD: szybki dysk to podstawa. Obecnie standardem są te NVMe, które znacząco skracają czas uruchamiania systemu i aplikacji;

Karty graficznej: to element, który jest kluczowy dla graczy i osób pracujących z szeroko pojętą grafiką. RTX 4060, obecny we wszystkich poniższych konfiguracjach, to obecnie jeden z najbardziej opłacalnych wyborów oferujący znakomity stosunek jakości do ceny!

Systemu operacyjnego: Windows 11 Home wystarczy do codziennych zastosowań, ale wersja Pro zapewni nam większe bezpieczeństwo i moc kompleksowych narzędzi, których próżno szukać w podstawowej, domowej wersji systemu.

3 komputery MAD DOG za około 5000 złotych. Obok tych sprzętów nie możesz przejść obojętnie!

MAD DOG KRUX-EXO-I03WR32WP – moc (nie tylko) dla profesjonalistów

Jeśli szukasz komputera do zadań specjalnych – programowania, obróbki wideo, pracy w środowiskach CAD lub intensywnej wielozadaniowości – to model dla Ciebie. To sprzęt, który w pełni spełni Twoje oczekiwania, a zostanie mu jeszcze trochę zapasu mocy. Ten komputer sprawdzi się również w półprofesjonalnej edycji wideo, przy streamingu gier i pracy z dużymi bazami danych. Windows 11 Pro jest wisienką na torcie, która zadba o pełny zestaw narzędzi do lepszej kontroli systemu i większego bezpieczeństwa danych.

Specyfikacja komputera:

Procesor: Intel Core i5-13400F – 10-rdzeniowy układ (6P + 4E), to rozwiązanie idealne zarówno do wymagającej pracy, jak i szeroko pojętej rozrywki;

Intel Core i5-13400F – 10-rdzeniowy układ (6P + 4E), to rozwiązanie idealne zarówno do wymagającej pracy, jak i szeroko pojętej rozrywki; Pamięć RAM: 32 GB DDR5 6000 MHz – szybki i nowoczesny układ, który zapewni wysoką płynność nawet przy wymagających aplikacjach;

32 GB DDR5 6000 MHz – szybki i nowoczesny układ, który zapewni wysoką płynność nawet przy wymagających aplikacjach; Dysk: SSD 1 TB NVMe – szybki dysk, który zadba o błyskawiczne ładowanie systemu i wszystkich zainstalowanych na komputerze aplikacji;

SSD 1 TB NVMe – szybki dysk, który zadba o błyskawiczne ładowanie systemu i wszystkich zainstalowanych na komputerze aplikacji; Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6 – nowoczesna architektura Ada Lovelace, wsparcie dla ray tracingu i DLSS 3;

NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6 – nowoczesna architektura Ada Lovelace, wsparcie dla ray tracingu i DLSS 3; System operacyjny: Windows 11 Professional – najwyższa wersja systemu. Idealnie sprawdzi się zarówno dla rozwiązań biznesowych, jak i zaawansowanych użytkowników;

Windows 11 Professional – najwyższa wersja systemu. Idealnie sprawdzi się zarówno dla rozwiązań biznesowych, jak i zaawansowanych użytkowników; Łączność: Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3.

Cena: 5049,99 zł

MAD DOG KRUX-EXO-I03WR32WH – idealny dla graczy i entuzjastów wydajnych komputerów!

Ten model jest w wielu aspektach niemal identyczny pod względem specyfikacji z powyższym. Ba, są nawet zamknięte w tej samej estetycznej obudowie! Tym, co różni oba komputery, jest niższa cena oraz system operacyjny – co finalnie przekłada się również na przeznaczenie sprzętu. W konfiguracji z systemem Windows 11 Home jest on dedykowany głównie graczom, którzy poszukują wysokiej wydajności w możliwie jak najbardziej przystępnej cenie.

Specyfikacja komputera:

Procesor: Intel Core i5-13400F – 10-rdzeniowy układ (6P + 4E);

Intel Core i5-13400F – 10-rdzeniowy układ (6P + 4E); Pamięć RAM: 32 GB DDR5 6000 MHz;

32 GB DDR5 6000 MHz; Dysk: SSD 1 TB NVMe;

SSD 1 TB NVMe; Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6;

NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6; System operacyjny: Windows 11 Home – system idealnie skrojony pod użytkowników domowych i ich potrzeby. Zachwyci graczy... i nie tylko!;

Windows 11 Home – system idealnie skrojony pod użytkowników domowych i ich potrzeby. Zachwyci graczy... i nie tylko!; Łączność: Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3.

Cena: 4849,99 zł

MAD DOG GeForce RTX4060 PurePC Edition 3 – topowy zestaw z Ryzenem na pokładzie

To wyjątkowy zestaw, który przygotowany został wespół z redakcją PurePC, która doskonale wie czego potrzeba współczesnym użytkownikom. W środku znajdziemy wydajny procesor AMD, który zadowoli zarówno graczy, jak i osoby potrzebujące nieco mocniejszego sprzętu do pracy. Dla tego komputera nawet najbardziej wymagające gry z najwyższej półki nie będą stanowiły najmniejszego problemu - co jednocześnie zagwarantuje, że sprzęt posłuży nam przez wiele lat. To idealny wybór dla osób, które nie potrzebują systemu Windows w najwyższej wersji, ale zależy im na dostępie do gniazda AM5 i wysokiej wydajności. Model ten doskonale sprawdzi się także w edycji zdjęć czy montażu wideo w najpopularniejszych aplikacjach takich jak Adobe Premiere czy DaVinci Resolve.

Specyfikacja komputera:

Procesor: AMD Ryzen 5 7500F – 6 rdzeni / 12 wątków, taktowanie do 5.0 GHz;

AMD Ryzen 5 7500F – 6 rdzeni / 12 wątków, taktowanie do 5.0 GHz; Pamięć RAM: 32 GB DDR5 6000 MHz;

32 GB DDR5 6000 MHz; Dysk: SSD 1 TB NVMe

SSD 1 TB NVMe Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 4060

NVIDIA GeForce RTX 4060 System operacyjny: Windows 11 Home

Windows 11 Home Łączność: Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3.

Cena: 4949,99 zł

Kup raz, korzystaj latami!

Każdy z powyższych komputerów oferuje konfigurację, która posłuży nam przez co najmniej kilka lat. Dzięki nowoczesnym podzespołom i solidnemu wykonaniu zyskujemy pewność, że inwestujemy w komfort i wydajność, z której zrobimy użytek przez długi czas! Poza tym wszystkie one zamknięte są w nowoczesnych, estetycznych, obudowach, które idealnie wpasują się w każde wnętrze!





