Takiego składaka świat jeszcze nie widział. To prawdziwa rewolucja!

Huawei o swoim najnowszym smartfonie może mówić pewnie, że to pogromca składaków. I coś może w tym być. Samsung i inni ze swoimi klapkami nie są w niczym innowacyjni, a każda kolejna ich generacja to zaledwie drobne ulepszenia i zmiany konstrukcyjne mające zapewnić im większą wytrzymałość. Chiński producent idzie znacznie dalej, prezentując urządzenie, które zawstydzi konkurencję i wzbudzi zainteresowanie tych, którzy spojrzą na jego użytkowników. Czym zaskakuje Mate XT Ultimate Przede wszystkim swoją konstrukcją. Nie mamy tu do czynienia z tradycyjną klapką, czy składanym jak książka telefonem. To urządzenie będące zarówno smartfonem, jak i tabletem – wszystko dzięki składanej na trzy konstrukcji.

To najbardziej innowacyjny smartfon Huawei. Oto Mate XT Ultimate

Elastyczny ekran OLED 120 Hz, po całkowitym rozłożeniu urządzenia mierzy 10,2 cala i oferuje rozdzielczość 2232 x 3184 pikseli. Przy złożeniu do pojedynczego ekran mamy smartfon z 6,4-calowym wyświetlaczem, rozkładając go na dwa, uzyskujemy ekran 7,9-calowy. Smartfon wyposażony jest w aparat główny 50 Mpix, teleobiektyw 12 Mpix oferujący 5,5-krotny zoom optyczny oraz szeroki kąt 12 Mpix. Sprzęt działa pod kontrolą 16 GB pamięci RAM i systemu HarmonyOS 4.2. Co ciekawe, w swoich materiałach prasowych i na stronie o aspektach technicznych Mate XT Ultimate nie znajdziemy informacji o procesorze znajdującym się w jego środku. Z pomocą przychodzą jednak pierwsi jego użytkownicy zwracający uwagę, że jego sercem jest Kirin 9010, czyli układ w pełni zaprojektowany przez samo Huawei.

A jak z cenami? Huawei Mate XT Ultimate w Chinach dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i czerwonej. W podstawowej wersji smartfon z 256 GB pamięci wewnętrznej wyceniony jest na 19999 CNY (ok. 10905 zł). Za 512 GB trzeba zapłacić 21999 CNY (ok. 12 tys. zł) oraz 23999 CNY (13 tys. zł) za model 1 TB. Drogo! W zestawie znajduje się smartfon, ładowarka SuperCharge Charger, ładowarka samochodowa SuperCharge Car Charger, dwa przewody USB-C, słuchawki bezprzewodowe Freebuds 5 oraz etui ochronne.

Trzeba przyznać, że szum wokół Huawei Mate XT Ultimate jest zrozumiały – w końcu według informacji producenta, z zamówień przedpremierowych skorzystać miało 4,5 mln Chińczyków, z czego pierwsze dwa miliony udało się przebić w pierwszych 24 godzinach przedsprzedaży. To doskonały wynik. Pytanie tylko, czy podobnym zainteresowaniem smartfon będzie się cieszył na zachodzie. Na ten moment nie wiadomo czy Huawei w ogóle ma w planach wypuszczenie go na zachodzie. Jeśli tak się stanie, z pewnością będziemy o tym informować!