Apple Intelligence zapowiada się super. Szkoda, że w Polsce nie skorzystasz

Zaprezentowany wczoraj iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro i 16 Pro Max ma być najlepszym urządzeniem do ujarzmienia Apple Intelligence – sztucznej inteligencji, która do użytkowników w wersji beta trafi już w przyszłym miesiącu. Problem w tym, że z AI od Apple zbyt wiele osób nie skorzysta.

System Apple Intelligence jest ściśle zintegrowany z iOS 18, iPadOS 18 oraz macOS Sequoia i wykorzystuje moc układu scalonego Apple. Dzięki temu może analizować i tworzyć wypowiedzi i obrazy, działać w różnych aplikacjach i czerpać z osobistego kontekstu, żeby upraszczać i przyspieszać codzienne zadania. Co więcej, wszystko to robi, chroniąc prywatność i bezpieczeństwo użytkowników. Wiele z modeli, na których opiera się Apple Intelligence, działa bezpośrednio na urządzeniu, a rozwiązanie Private Cloud Compute pozwala w elastyczny i skalowalny sposób korzystać zarówno z mocy obliczeniowej urządzenia, jak i z większych modeli opartych na specjalnych serwerach z układami scalonymi Apple. Pierwsze funkcje z pakietu Apple Intelligence zostaną udostępnione w przyszłym miesiącu. Opracowano je tak, by pomagały w tym, co jest dla użytkowników najważniejsze, a przy tym były proste, intuicyjne i przyjemne w obsłudze.

– Apple Intelligence oficjalnie zaprezentowane zostało w czerwcu tego roku na konferencji WWDC. Apple długo opowiadało o swojej sztucznej inteligencji i współpracy z Open AI, które udostępni użytkownikom kompatybilnych iPhone'ów, iPadów i komputerów Mac ChatGPT w różnych aplikacjach systemu iOS 18, iPadOS 18 i macOS Sequoia. Problem w tym, że na start, Apple Intelligence udostępnione zostanie wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, w języku angielskim. To właśnie Amerykanie korzystać będą z całego szeregu rozwiązań oferowanych przez AI – także takich, które nie wymagają zbyt daleko idącej komunikacji językowej.

Apple Intelligence w tym roku tylko po angielsku. Co z Polską?

Warto też przypomnieć, że Apple Intelligence wymaga stosunkowo nowych urządzeń. Sztuczna inteligencja zostanie udostępniona na urządzeniach iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max oraz iPad i Mac z czipem M1 lub nowszym, z Siri i językiem urządzenia ustawionym na angielski (USA). W grudniu Apple Intelligence będzie dostępne po angielsku w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Południowej Afryce i Wielkiej Brytanii. Apple stoi jednak na stanowisku, że w 2025 r.

AI będzie udostępniane w kolejnych językach i na kolejnych rynkach. Konkretów i dat nie ma, wiemy natomiast, że ze sztuczną inteligencją porozumiewać się będą osoby mówiące po chińsku, francusku, hiszpańsku i japońsku. Co z polskim? Na ten moment nic nie wskazuje, by Apple Intelligence trafiło do Polski i było obsługiwane w naszym języku. Siri, która zadebiutowała w 2011 r. wciąż nie potrafi się z nami komunikować po polsku i do jej obsługi wymagany jest wybór jednego z kompatybilnych języków.

Czy to się zmieni, gdy AI trafi do Europy, w tym krajów Unii Europejskiej? Przekonamy się najwcześniej w 2025 r. Z całą pewnością nie będziemy jednym z pierwszych państw Starego Kontynentu, które będą mogły wygodnie korzystać z nowości, jakie do pierwszych użytkowników trafią już w przyszłym miesiącu wraz z aktualizacją iOS 18.1. Obecnie wciąż trwają testy AI dzięki becie tej wersji systemu. Warto jednak dodać, że Apple mówi o udostępnieniu Apple Intelligence w ramach iOS 18.1 jako technologii dostępnej w wersji "beta". Większego zamieszania chyba nie udało się wprowadzić...