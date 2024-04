Kultowy serial sprzed lat powróci. Co wiemy o nowej wersji?

Nie ma miesiąca abyśmy nie usłyszeli o kolejnym powrocie znanej popkulturowej marki. Teraz trafiły do nas wieści o powrocie kolejnego serialowego hitu!

Fala rebootów seriali trwa w najlepsze. Kultowe produkcje jedna po drugiej powracają na ekrany w najrozmaitszych formach. Można wręcz odnieść wrażenie, że to jedyny pomysł jaki ich twórcy mają na to by wybić się z tłumu w czasach, gdy każdego dnia zalewani jesteśmy dziesiątkami rozmaitych serii zarówno od stacji telewizyjnych jak i platform VOD. Teraz pojawiły się informacje na temat tego, że kolejny kultowy serial sprzed lat powróci. Polscy widzowie uwielbiali perypetie jego bohaterów, a teraz mieliby doczekać się powrotu znanych i lubianych postaci.

Melrose Place może powrócić na ekrany telewizorów. Tym razem ze znanymi bohaterami

Melrose Place, bo o nim właśnie mowa, to dość leciwy serial za który odpowiedzialny był twórca równie kultowego Beverly Hills 90210. Doczekał się on ponad dwustu odcinków i był jednym z ulubieńców publiczności. Jeżeli uważnie śledzicie rynek seriali to prawdopodobnie pamiętacie, że obie z wymienionych serii jakiś czas temu doczekały się spin-offów. Pierwszy z nich nawet o tym samym tytule. Ale Melrose Place od CW nie cieszyło się jakimś specjalnym uznaniem. Serial zniknął z anteny po jednym, dość marnej jakości, sezonie.

Ale tym razem powrót kultowej marki miałby wyglądać nieco inaczej. I powrócić miałby nie tylko sam tytuł, ale także aktorzy znani z serialu.

Szykuje się powrót Melrose Place. W obsadzie nie zabraknie lubianych aktorów

Jak wynika z informacji do których dotarła redakcja Deadline, nowe Melrose Place miałoby nie być kolejnym spin-offem. Ekipa ma podejść do tematu nieco inaczej i zaserwować nam po prostu bezpośredni sequel, w którym będziemy śledzić perypetie bohaterów po latach. Wielkim wydarzeniem ma być śmierć kogoś z głównej ekipy, który zainicjuje spotkanie. Powrócą wspomnienia, uczucia, emocje, a ich poukładane życie ma zacząć się nieco komplikować.

Jak wynika z dotychczasowych informacji, do serialu powrócić mają Heather Locklear, Laura Leighton oraz Daphne Zuniga, czyli serialowi Amanda, Sydney oraz Jo. Nie wiadomo czy zobaczymy tam również resztę ekipy. Wiadomo jednak, że showrunnerką nowego Melrose Place ma być Lauren Gussis.

Kiedy premiera Melrose Place w nowej odsłonie?

Niestety, nie mam dobrych wieści dla wszystkich oczekujących konkretów związanych z premierą serialu w nowej wersji. Na tę chwilę projekt jest jeszcze we wczesnej fazie i poszukuje dla siebie miejsca. Mimo wszystko jak to zwykle bywa z popularnymi markami, temat już teraz zaczyna budzić sporo emocji. I jest to dość zaskakujące po tych wszystkich zawodach związanych z powrotami popularnych marek z każdej gałęzi popkultury. Tym bardziej że grupa docelowa starego Melrose Place przez tych kilkanaście lat mocno się zmieniła i prawdopodobnie obecnie oczekiwać będzie zupełnie innego serialu niż typowa młodzieżówka.