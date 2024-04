Silos powinien wrócić w tym roku

Serial Silos debiutował w połowie 2023 roku i zebrał bardzo dobre oceny zarówno od krytyków jak i od widzów. Historia ludzi zamkniętych w wielkim podziemnym bunkrze, który ma ponad 100 poziomów i jest praktycznie samowystarczalny to doskonały thriller science-fiction, w którym nie zabrakło niczego. Mrocza przyszłość, w której ludzie muszą chować się pod ziemią z powodu niewiadomego zagrożenia okazała się hitem platformy Apple TV+. Serial powstał na bazie trylogii książkowej o tym samym tytule, więc scenarzyści mieli solidny materiał do opracowania i wygląda na to, że dobrze go wykorzystali.

Główną rolę w serialu gra Rebecca Ferguson, która w ostatnim wywiadzie dla Collider zdradziła nieco szczegółów na temat planów producentów serialu. Apple było na tyle zadowolone z wyników pierwszego sezonu, że zamówiło drugi, który został już w całości nakręcony. Jest więc spora szansa, że do Silosa wrócimy jeszcze w tym roku. Aktorka potwierdziła również, że scenarzyści rozpisali trzytomową powieść na 4 sezony i jest bardzo prawdopodobne, że wszystkie zostaną zrealizowane. Formalnie Apple nie dało jeszcze zielonego światła na kontynuację tej produkcji, ale z wypowiedzi Ferguson można wywnioskować, że wszystko jest na dobrej drodze. Co więcej jeśli serial dostanie zielone światło to sezon nr 3 i 4 zostanie prawdopodobnie nakręcony jednocześnie. Dzięki temu widzowie nie będą musieli zbyt długo czekać na zakończenie całej produkcji.

Ta wiadomość z pewnością ucieszy wszystkich fanów serialu, którzy cały czas czekają na drugi sezon. Apple nie zdradza jeszcze daty premiery, ale jest niemal pewne, że Silos powróci w tym roku. Rebecca Ferguson zdradziła przy okazji nieco tajników produkcji takiego serialu. Nad poszczególnymi odcinkami pracują różni reżyserzy i często zdarzało się jej, że jednego dnia kręciła zdjęcia do dwóch czy nawet trzech różnych epizodów. W takich sytuacjach musisz doskonale orientować się w scenariuszu i sytuacji jaka panuje na planie. Nie jest to z pewnością łatwe i czasami z tego powodu zdarzają się wpadki, ale ostatecznie jest to najbardziej efektywny sposób kręcenia serialu.

W przypadku Silosa tych lokacji nie ma co prawda aż tak dużo, ale drugi sezon może w tej kwestii sporo zmienić. Nie chcę jednak za bardzo wchodzić w szczegóły aby nie zdradzać wam fabuły. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć tego tytułu to gorąco do tego zachęcam. Warto!