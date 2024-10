Oto nowy sprzęt Nintendo. Nie, nie jest to Switch 2

Fani Nintendo wyczekują jakichkolwiek oficjalnych informacji na temat następcy konsoli Nintendo Switch. Firma zapowiedziała właśnie nowy sprzęt, jednak chyba nie jest to coś, na co wszyscy czekali.

To, że następca Nintendo Switch powstaje, nie ma żadnej wątpliwości. Nintendo to potwierdziło kilka miesięcy temu, prosząc jednocześnie o cierpliwość. Nowy sprzęt zostanie zaprezentowany, jednak w odpowiednim momencie. Fani japońskiego giganta czekają na jakąkolwiek informację i przy okazji kolejnych prezentacji Nintendo Direct liczą na to, że to ten moment. Nintendo studzi jednak emocje za każdym razem informując wcześniej, by nie liczyć na jakiekolwiek szczegóły związane z tym sprzętem. Teraz coś się ruszyło, jednak chyba nikt nie przypuszcza, by Nintendo pracowało nad czymś więcej. Bez większych zapowiedzi, fajerwerków, czy konferencji/prezentacji, Japończycy pokazali dziś swoje najnowsze urządzenie. A jest nim interaktywny budzik o nazwie Alarmo.

Nintendo Alarmo. To nie Switch 2, ale i tak wszyscy go kupią

Jak podaje Nintendo, budzik Alarmo wyposażony jest w zaawansowaną i nastawioną na interakcję technologię czujnika ruchów, który oferuje m.in. automatyczne wyłączanie alarmu, gdy jego użytkownik wstanie lub bezdotykową funkcję "drzemki" wymagającą jedynie pomachania ręką. Urządzenie posiada 35 wbudowanych scen inspirowanych pięcioma tytułami Nintendo, w tym Super Mario Odyssey, Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 i Ring Fit Adventure. Wyposażone jest również w dwa przyciski i pokrętło z lampką ułatwiające sterowanie budzikiem.

Dodatkowo, oprócz wyświetlanych na ekranie scen, nie zabraknie znanych z gier Nintendo efektów dźwięków i muzyki, która będzie towarzyszyła użytkownikom Alarmo nie tylko wtedy, gdy budzik dzwoni. Przykładowo – Alarmo można ustawić tak, by o każdej pełnej godzinie wybrzmiewał z niego znajomy dźwięk. Będzie też przypominał o pójściu spać. A po przebudzeniu będzie można sprawdzić statystyki związane ze snem.

Co więcej, już teraz Nintendo zapewnia, że w przygotowaniu są kolejne sceny, dźwięki i utwory muzyczne, które będzie można wybierać. Będą to sceny z Mario Kart 8 Deluxe oraz Animal Crossing: New Horizons, które zostaną udostępnione w ramach bezpłatnej aktualizacji.

W pierwszej kolejności Nintendo Alarmo będą mogli kupić fani Nintendo z Japonii – urządzenie będzie dostępne już jutro w My Nintendo Store, jak i w stacjonarnych sklepach Nintendo w Tokio, Osace i Kioto. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie będzie dostępny poprzez sklep My Nintendo Store dla aktywnych użytkowników Nintendo Switch Online na początku 2025 r. w cenie 99 dolarów amerykańskich. W późniejszych miesiącach ma trafić także na inne rynki.