Nintendo Switch 2 coraz bliżej. Premiera już na początku roku?

Nintendo Switch nie ma sobie równych. Konsola, która na rynku zadebiutowała w 2017 r., wciąż cieszy się ogromną popularnością – choć już nie taką jak kilka lat temu. Sprzęt sprzedaje się doskonale mimo swojego wieku. Do tej pory Nintendo Switch rozszedł się w nakładzie przekraczającym 146 mln egzemplarzy. Podobnie jest z grami – w szczególności tymi od Nintendo, które wciąż sprzedają się w milionowych nakładach. Nie da się jednak ukryć, że tyle lat na rynku robi swoje. Urządzenie od strony technicznej odstaje od tego, co oferuje konkurencja i niektóre tytuły zwyczajnie sobie na nim nie radzą. To zmienia się wkrótce dzięki nowej generacji konsoli Nintendo, którą wypatrują wszyscy gracze szukający alternatywy dla komputerów PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Nintendo mocno strzeże swoich tajemnic i choć na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy byliśmy świadkami wielu plotek i dyskusji, żadne z nich nie znalazły jeszcze oficjalnego potwierdzenia. Japończycy milczą, milczą też partnerzy, którzy z pewnością z nowym sprzętem już się zaznajomili. My musimy czekać do premiery, która zbliża się powoli. Szef Nintendo kilka miesięcy temu potwierdził oficjalnie, że następca Switcha zaprezentowany zostanie do końca marca przyszłego roku. Gracze się niecierpliwią, przebierają nogami i wyczekują jakiekolwiek informacji. Firma zapewne wie, co robi i nie chce powtórzyć błędów z przeszłości, gdzie dostępność konsol nie sprostała zapotrzebowaniu rynku.

Nintendo Switch 2 blisko premiery. Co wiemy o nowej konsoli?

Najnowsze plotki i przecieki sugerują, że Nintendo jest gotowe na prezentację nowego sprzętu, ale wstrzymuje się z tym wydarzeniem do początku przyszłego roku, licząc, że Switch cieszyć się będzie sporym zainteresowaniem w trwającym najgorętszym okresie okołoświątecznym. CentroLeaks, które znane jest przede wszystkim z dzieleniem się przeciekami i plotkami związanymi z grami Pokémon, udostępniło na platformie X (dawniej Twitter) wpis, z którego wynika, że następca Nintendo Switch zostanie pokazany już w styczniu 2025 r., a w sklepach pojawi się w marcu tego samego roku. Informacje te mają pochodzić z wiarygodnego źródła, które dostarcza trafnych przecieków z Nintendo od 2020 r. i odpowiedzialne jest m.in. za wcześniejsze informacje o Nintendo Switch OLED, czy poszczególnych grach tworzonych w wewnętrznych studiach japońskiej firmy.

A co wiemy o samej konsoli? Wciąż niewiele. Od dawna mówi się, że następca Nintendo Switch będzie większy i wygodniejszy. Pojawić się mają nowe, magnetyczne joy-cony ułatwiające mocowanie ich do głównej jednostki. Podobnie jak poprzedniczka, konsola będzie miała hybrydowy charakter, oferując rozgrywkę stacjonarną, jak i przenośną. Choć w kwestii podzespołów nie wiemy kompletnie nic, wiele się mówi, że nowy sprzęt oferować będzie znacznie lepszą oprawę graficzną oraz większą wydajność, która ma się również objawiać w ramach wstecznej kompatybilności. Nintendo jakiś czas temu potwierdziło, że nowy sprzęt będzie obsługiwał tytuły z Nintendo Switch.

