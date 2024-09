Trudno w to uwierzyć, ale ta konsola będzie świętować niebawem 8 lat od premiery. Prace nad następcą zostały oficjalnie potwierdzone w tym roku, lecz poza tym niczego konkretnego nie wiemy. Aż do teraz, o ile przecieki okażą się prawdą.

W tym roku oficjalnie potwierdzono, że do końca roku fiskalnego 2024 zobaczymy następcę Nintendo Switch. Wciąż nie otrzymaliśmy niczego poza tym, lecz jest światełko w tunelu. Pojawiły się bowiem pierwsze przecieki.

Czy poznaliśmy wygląd nowej konsoli Nintendo?

Wiele niepotwierdzonych grafik zalało Reddita, które dostały się tam po przetłumaczeniu i wyciągnięciu ich z pierwotnego źródła na chińskiej stronie. Pokazują urządzenie do złudzenia przypominające obecne, tylko że większe.

Reddit

Wśród grafik są także zdjęcia przedstawiające część obudowy konsoli oraz kontrolerów, które sugerują nową metodę podłączania Joy-Conów do bazy, przy użyciu magnesów. Oczywiście zdjęcia nie zostały potwierdzone przez Nintendo, więc nie możemy być niczego pewni. Jednakże to, co zobaczyliśmy do tej pory, wydaje się wyglądać bardzo rozsądnie i raczej tak jakbyśmy to sobie wyobrażali.

Gdyby okazała się być prawdziwą, to ciekawą nowością byłoby dodatkowe gniazdko USB-C, które jest na grafikach zarówno na dole jak i na górze. To dolne służy oczywiście ładowaniu konsoli, tak jak ma to miejsce teraz. Zaś jeżeli chodzi o górne, możemy gdybać, lecz najprościej będzie założyć po prostu przeznaczenie słuchawkom. Wszelkim dongle'om czy końcówce innej niż jack.

Reddit

W tej sytuacji, na korzyść Nintendo działa historia. Lata temu, gdy jeszcze Nintendo Switch była pod kryptonimem NX, ktoś wydrukował całą obudowę i wypolerował na tyle profesjonalnie, że wywołał wiele hałasu. Wtedy wsparcia dostarczały patenty, a także nieznajomość tego typu, hybrydowego urządzenia. Dzisiaj takich rzeczy nie ma, więc wielu i tak będzie, słusznie, czekało na oficjalne dane. Tym bardziej że podobno autor zdjęć, jest entuzjastą druku 3D.

Nie tylko wygląd, ale i specyfikacje

Informacje napływały przez cały dzień, w miarę jak kolejne osoby zaczęły zgłębiać temat i tłumaczyć kolejne wiadomości z chińskich źródeł. Po grafikach obudowy przyszła pora na wnętrze urządzenia. I tutaj jest niespodzianka w duchu trochę już zapomnianego, szalonego Nintendo, mikrofon. Z najważniejszych danych

wymiary konsoli: 206 x 115 x 14mm

ekran 8. calowy z odświeżaniem 120Hz

wbudowany mikrofon

wbudowane głośniki

zmodyfikowany chip NVIDIA T239

osbługa ethernetu

NFC

wewnętrzna pamięć 256GB, UFS 3.1

dwa wiatraczki chłodzące

chip wspierający HDMI2.1

Zatem, na pewno nie czeka nas rewolucja i urządzenie będzie, tak samo jak obecnie, dalekie pod kątem technicznym od swojej konkurencji i łączyło trochę starzą technologię z nowszą. Wciąż nie wiemy czy nie okażą się słuszne plotki o braku ekarnu oledowego na korzyść tańszego LCD.

Pozyskane informacje wyglądają bardzo szczegółowo oraz współgrają z tym co do tej pory się mówiło o możliwościach Nintendo Switch 2. Szczególnie uwagę przykuwa zmodyfikowany chip NVIDII. Informacja o nim wyszła na światło dzienne w 2021 roku. Szmat czasu! I został szeroko omówiony na łamach Eurogamera w 2023. Poprzednim razem, Nintendo bazowało na już istniejącym rozwiązaniu, Tegrze X1+. Tym razem byłby to chip w pełni zaprojektowany pod tę konsolę.

Reddit

W minionych miesiącach mówiło się też wiele o oczekiwaniach względem wyświetlania obrazu. W przenośnej formie miałaby być konsolka zdolna do full HD, zaś na telewizorze, w końcu pokazywać obraz w 4k. Jako że żyjemy w erze rozwijających się technologii AI, i w tym przypadku krążą plotki o jej wspomaganiu. Nie znamy niestety szczegółów, jak miałby wyglądać udział sztucznej inteligencji.

Pora na nową konsolę, jak najszybciej

Nintendo Switch miało premierę w marcu 2017 roku, więc niebawem konsola będzie świętować już 8 rok obecności na rynku. Brzmi to w świecie technologii jak cała wieczność. Z drugiej strony, po co Nintendo miałoby się śpieszyć, skoro konsola wciąż się rozchodzi i na siebie zarabia? Trochę wszystko w duchu Gameboya. Konsola od początku miała przestarzałe podzespoły i mimo to jest na dobrej drodze, aby stać się najlepiej sprzedawaną konsolą w historii. Cel ten, prawdopodobnie osiągnie. Jednak z perspektywy fana? Jestem już zmęczony problemami technicznymi nowych gier i chcę, aby następca Switcha pojawił się jak najszybciej.