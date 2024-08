Takiego Dragon Ball jeszcze nie widzieliście. Oto pierwszy zwiastun

Tęskniliście z grami z Dragon Ball? Bo to mam dla Was dobrą wiadomość. Ganbarion i wydawca Bandai Namco pracują nad zupełnie nowym tytułem w uniwersum kultowego anime. Nie będzie to jednak kolejna bijaka, a MOBA, dystrybuowana na dodatek w modelu free to play.

DRAGON BALL PROJECT: Multi – pierwsza w historii MOBA w klimatach Dragon Ball

Przyznacie, że w kwestii gier MOBA – niegdyś szalenie popularnych – mamy dziś spory zastój. Ostatnie duże tytuły powstały kilka lat temu, a po części z nich zostały już tylko wspomnienia, bo nikt nie jest w stanie oprzeć się dominacji DOTY i League of Legends. Swoich sił spróbuje teraz Ganbarion we współpracy z Bandai Namco. Owocem tej kooperacji będzie DRAGON BALL PROJECT: Multi, czyli darmowy tytuł, który zmierza na PC i urządzenia mobilne. Twórcy podzielili się dziś pierwszą zapowiedzią.

To pierwsza w historii MOBA osadzona w klimatach Dragon Ball. Gracze mogą przygotować się na krótkie, dynamiczne starcia w formacie 4 na 4, pełne charakterystycznych mocy i umiejętności. W ich ręce Bandai Namco odda cały szereg popularnych bohaterów, takich jak Goku, Vegeta czy Majin Buu. Na kolorowych mapach gracze zmierzą się nie tylko z przeciwnikami online, ale także z bossami sterowanymi przez AI.

Nie wiadomo, kiedy gra zadebiutuje na rynku, ale twórcy zdradzili, że w połowie sierpnia odbędą się pierwsze testy dla graczy z Kanady, Francji, USA, Japonii, Tajwanu i Wielkiej Brytanii. Oprócz dedykowanej platformy, jaką jest Steam, DRAGON BALL PROJECT: Multi pojawi się też na iOS i Android.

