Fani futbolu w końcu mają wybór. Znamy datę premiery UFL

Wczoraj ruszyły zamknięte beta testy FC 25, które ma ukazać się pod koniec przyszłego miesiąca, ale w świecie fanów wirtualnego futbolu po raz pierwszy więcej mówi się nie o piłkarskiej grze od EA Sports, a o długo wyczekiwanym konkurencie – UFL. Tytuł pochodzący ze stajni Strikerz i XTEN LIMITED wyszedł niedawno z fazy otwartej bety i jest gotowy na premierę.

Pojedynek piłkarskich gier rozpocznie się już we wrześniu

FIFA (obecnie EA FC) przez lata nie miała sobie równych w kategorii gier piłkarskich. Nie oszukujmy się – Pro Evolution Soccer od Konami nie było godnym przeciwnikiem i nawet mimo chwilowego przebłysku musiało ostatecznie ustąpić miejsca. Budżet, marka i koneksje EA sprawiają, że Kanadyjczycy mogli w zasadzie pozwolić sobie na monopol i narzucać graczom każdą ze swoich wizji, bo alternatywnych tytułów najzwyczajniej w świecie nie było. Studio Strikerz powiedziało jednak dość i we współpracy z XTEN LIMITED postawiło wypuścić na rynek zupełnie nową markę.

Twórcom udało się pozyskać zgodę na wykorzystywanie wizerunków piłkarzy, ale prawa do klubów należą do EA, więc UFL będzie cechowało się nieco odmienną rozgrywką, pozbawioną trybów znanych z konkurencyjnego tytułów. Gra nastawiona jest na potyczki online i będzie wydawana w modelu free to play, choć istnieje możliwość zakupienia wersji startowej w cenie 69 zł. Ta otwiera dostęp do 20 000 000 sztuk wirtualnej waluty, przedmiotów kosmetycznych, stadionu Estádio do Redentor oraz możliwości dołączenia do zabawy na 7 dni przed premierą. Ta została zaplanowana na 12 września, czyli na nieco ponad 2 tygodnie przed startem FC 25.

UFL będzie dostępne wyłącznie na PS5 i Xbox Series X/S.