Takiego bajeru na konsolach jeszcze nie było. Do Xboxa zmierza duża nowość

Chatboty powoli opanowywują zaplecza największych marek, przejmując od człowieka rolę asystenta sprzedaży, opiekuna klienta czy pomocy technicznej. Są w smartfonach, są w przeglądarkach, a niebawem trafią też na konsole Microsoftu. O tym że Xbox ma otrzymać własnego chatboty informować mają źródła powiązane blisko z amerykańskim gigantem. Początkowo ma zająć się drobnostkami, ale w przyszłości AI na konsolach ma pełnić znacznie ważniejszą rolę.

Microsoft wprowadzi AI na pokład Xbox

Microsoft pod koniec obecnej generacji konsol ma zamiar pokazać, że nie zapomina o rozwoju Xboxa i ma na to pewien pomysł. Nie zdziwi Was pewnie fakt, że ten pomysł oparty jest na wszędobylskim dziś AI, które opanowało umysły korporacji niczym niegdyś TWS producentów słuchawek. Microsoft zdążył już wyraźnie zaznaczyć swoją pozycję na rynku chatbotów, tworząc Azure AI Bot Service – platformę do projektowania i tworzenia konwersacyjnych botów sztucznej inteligencji klasy korporacyjnej. Dotychczas jednak ta rewolucja omijała konsole, które żyją na uboczu technologicznego światka, ewoluując w swoim tempie.

Źródło: Depositphotos

To ma za moment już się zmienić za sprawą xboxowego chatbota, pełniącego rolę wirtualnego technika i zakupowej pomocy technicznej. Czy to oznacza, że (jeszcze) ludzkie działy obsługi klienta Microsoftu powinny zacząć szukać już nowej pracy?

Wsparcie techniczne to zaledwie początek

Pomimo posiadania trzech różnych Xboxów nigdy nie miałem okazji konfrontować się z działem wsparcia konsoli, bo działały po prostu bez zarzutu*.

*Nie oznacza to jednak, że inżynierowie Microsoftu nie są w stanie czegoś spartaczyć – niech tu za przykład posłuży pamiętna afera z Czerwonym Pierścieniem Śmierci (RRoD)

Być może właśnie z tego powodu Xbox nie potrzebuje już siły ludzkiej, zatrudnionej w działach wsparcia technicznego, i planuje wstawić na ich miejsce chatbota AI, który pomoże użytkownikowi w rozwiązywaniu drobnych problemów softwarowych i hardwarowych. Być może chce też zaoszczędzić – w obliczu masowych zwolnień w branży IT taki powód nie byłby zaskoczeniem.

Jak podaje The Verge, źródła zaznajomione z planami Microsoftu przekazały redakcji, że do Xbox zmierza nowa, duża funkcja, będąca częścią większej kampanii korporacji, polegającej na unowocześnianiu swoich produktów i urządzeń o rozwiązania AI. Po wywołaniu chatbot bada problem użytkownika, pomagając mu w sprawach usterek systemowych i sieciowych, doradzając także w kwestii zwrotów za gry i zagadnień związanych z subskrypcjami.

Źródło: Depositphotos

W przyszłości jego zastosowanie może zwiększyć się do moderowania treści i rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem – Microsoft ma rzekomo planować też stworzenie asystentów AI, odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów i respektowania odwołań w sprawach moderacyjnych. To wciąż jednak dopiero przedsmak. Obecność AI na konsolach bądź co bądź będzie musiała w końcu wpłynąć na samo granie – o takich planach także się mówi. Sztuczna inteligencja mogłaby w czasie rzeczywistym pomagać w kłopotliwych momentach, podrzucić sposób pokonania bossa, a nawet tworzyć zawartość do gry.

To w zasadzie wcale nie tak odległa przyszłość – Ubisoft podzielił się przecież ostatnio kilkoma spostrzeżeniami po testach generatywnej sztucznej inteligencji w grach, która może napędzać bohaterów sterowanych przez komputer i tknąć w NPC więcej życia, niż kiedykolwiek. Na razie jednak AI na konsolach Microsoftu stawiać będzie małe kroczki, usprawniające kontakt z klientem w sprawach techniczno-moderacyjnych