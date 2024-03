Przyszłość gamingu według Xboksa. Microsoft stawia na niezależnych deweloperów i integrację

W ramach swojego zaangażowania w rozwój niezależnych twórców, Microsoft wprowadził program ID@Xbox, który stanowi platformę wsparcia dla twórców z całego świata. Obecnie trwają prace nad ponad 3500 tytułami, z których każdy ma potencjał przyciągnięcia uwagi milionów graczy. Program ID@Xbox wspiera również ponad 100 tytułów z obszarów Południowo-Wschodniej Azji, Afryki i Indii. Jednym z kluczowych osiągnięć Microsoftu w tym obszarze jest gra Palworld od niezależnego dewelopera Pocket Pair, która dostępna jest w ramach Xbox Game Preview i przyciągnęła uwagę już ponad 10 milionów graczy.

Kolejną inicjatywą Microsoftu Xbox, mającą na celu promowanie różnorodności i integracji społecznej w grach, jest wprowadzenie Gaming for Everyone Product Inclusion Framework. Jest to kompleksowy zestaw narzędzi i zasobów, który skupia się na Przystępności, Reprezentacji, Globalizacji i Dostępności, aby tworzyć bardziej inkluzywne gry, które będą dostępne dla wszystkich graczy na całym świecie.

Dodatkowo, wprowadzenie sekcji Indie Selects w sklepie Xbox Store to kolejny krok w kierunku promowania niezależnych twórców i ich unikalnych dzieł. W tym przypadku mamy do czynienia z wyborem wyselekcjonowanych tytułów, które oferują graczom możliwość odkrywania nowych i interesujących opowieści oraz emocji, jednocześnie wspierając rozwój niezależnych deweloperów.

Jednak to nadal Xbox Game Pass pozostaje głównym źródłem odkrywania nowych gier, oferując subskrybentom dostęp do bogatego katalogu tytułów zarówno od dużych studiów, jak i niezależnych twórców. To właśnie w ramach Game Pass gracze mogą swobodnie ogrywać atrakcyjne tytuły, poszerzając swoje horyzonty w zakresie gamingu.

Ramy Integracji Produktów Gaming for Everyone stanowią kolejny kamień milowy w drodze do bardziej integracyjnego i reprezentatywnego gamingu. Poprzez skupienie się na Przystępności, Reprezentacji, Globalizacji i Dostępności, Framework oferuje się jasne wytyczne dla deweloperów, pomagając im tworzyć bardziej dostępne i reprezentatywne gry dla wszystkich graczy.

Aby wspomóc deweloperów w implementacji tych ram, Microsoft Xbox udostępnił Centralny Magazyn Zasobów, który zawiera przykłady, najlepsze praktyki oraz case studies. Ów zbiór narzędzi i wskazówek ma na celu ułatwienie deweloperom procesu tworzenia bardziej inkluzywnych gier - niezależnie od preferencji, szczególnych potrzeb dotyczących dostępności, itp.

Wszystkie te inicjatywy Microsoftu Xbox mają na celu nie tylko promowanie rozwoju gier, ale również tworzenie bardziej otwartej, reprezentatywnej i dostępnej społeczności graczy. Otwarcie branży na różnorodność i dostępność jest kluczowe dla tworzenia bardziej zintegrowanego i dostępnego dla każdego świata gamingu. Każdy miał szansę na odkrycie czegoś wyjątkowego i odnalezienie się w społeczności graczy.