Takie mogą być radiowozy przyszłości. Przestępcy nie mają szans

Tesla Cybertruck jako radiowóz? To ma sens!

Co w zaprezentowanej przez Oracle koncepcji radiowozu jest tak wyjątkowego, że odwiedzający targi zwrócili uwagę? Przede wszystkim samochód, na którym on bazuje. Jest to bowiem Tesla Cybertruck, która sama w sobie przyciąga wzrok gdziekolwiek się pojawi. Dlaczego właśnie ten samochód stał się bazą dla radiowozu przyszłości? Argumentów jest bardzo dużo.

Reklama

Pierwsza sprawa to napęd. Radiowozy, co do zasady, nie pokonują dziennie setek czy tysięcy kilometrów, dlatego ograniczenia napędu elektrycznego nie mają tu znaczenia. Istotne znaczenie mają za to możliwości silnika elektrycznego. Potężna moc sprawia, że Cybertruck mimo swych gabarytów przyspiesza jak typowa osobówka. W sam raz, by móc prowadzić pościg. Istotny jest również ogromny moment obrotowy. Przydaje się on nie tylko na drodze, ale również w terenie, gdzie skądinąd Tesla Cybertruck radzi sobie nadspodziewanie dobrze.





Cybertruck jest też autem funkcjonalnym. To typowy pickup, który na pakę może zabrać wszystko co niezbędne do skutecznej interwencji policji. W przypadku prezentowanego radiowozu przestrzeń załadunkowa służyła jako stanowisko do wystartowania i przyziemienia drona. Jak najbardziej tak też można.

Policyjny Cybertruck to coś więcej, niż koncepcja

Pojazd zaprezentowany na stoisku Oracle to model koncepcyjny. Nie oznacza to jednak, że Cybertruck jeszcze dla policji nie pracuje. Wykorzystuje go m.in. policja w Dubaju czy Stanach Zjednoczonych.





Wyobrażacie sobie przyszłość, w której policyjne Cybertrucki zastępują Nissany Navary i pokrewne?