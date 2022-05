Od mniej więcej dwóch lat Samsung może uchodzić za wzór, jeśli chodzi o aktualizacje. Firma zrozumiała, że dla użytkowników nie liczą się tylko nowe premiery co miesiąc ale to, w jaki sposób traktuje swoje starsze urządzenia.

Długie aktualizacje systemu

Dlatego telefony i tablety z linii Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy A i Galaxy Tab mają zapewnione co najmniej cztery wersje systemu Android nad tą, z którą są sprzedawane. Dodatkowo przez pięć lat będą dostawać tzw. łatki bezpieczeństwa.

Seria Samsung Galaxy S22

Standardowo urządzenia z Androidem dostają 3 duże aktualizacje, ale są też producenci, którzy zapewniają tylko jedną bądź dwie…

Teraz okazuje się, że Samsung udostępni swoim starszym urządzeniom funkcje fotograficzne, które ma najnowsza linia S22.

To bardzo dobra wiadomość. Bo najczęściej producenci wybierają jakieś funkcje i nie wprowadzają ich do starszych modeli, by skłonić użytkowników do zmiany telefonu.

Na co można liczyć?

Po pierwsze na ulepszone portrety nocne. W serii S22 można korzystać z teleobiektywu w trybie portretowym do zdjęć nocnych. Teraz taką możliwość dostaną smartfony Galaxy S20, seria Galaxy S21, seria Galaxy Note20, Z Fold 2, Z Fold3.

Wyższa jakość nocnej fotografii to jeden z motywów kampanii promocyjnej linii S22, więc udostępnienie sztandarowej funkcji starszym urządzeniom jest dużym plusem.

Po drugie – na dodanie funkcji automatycznego kadrowania. Dostaną ją Galaxy S21 +, S21 FE, Z Flip 4G/5G, Z Fold2, Z Fold3.

Funkcja ta umożliwia przybliżanie i oddalanie oraz poszerzenie kadru tak, aby pomieścić do 10 osób stojących w odległości do 5 m. Urządzenia składane miały już tą funkcję ale teraz poprawiono jakość zdjęć, dla serii S21 to całkowicie nowa rzecz.

Po trzecie – na lepszej jakości połączenia wideo. Poprawkę dostaną: Galaxy S20 +, S20 FE, seria Galaxy Note20, seria Galaxy S21 + S21 FE, Z Flip 4G/5G, Z Flip3, Z Fold2, Z Fold3. W tym roku otrzymają ją również użytkownicy serii S10 +, S10 Lite, serii Galaxy Note10 + i Note10.

Ta funkcja działa z aplikacjami innych firm i dodaje do rozmowy możliwość zmiany tła i sterowanie mikrofonem. Obsługiwane aplikacje to: Duo, Google Meet, Knox Meeting, Messenger (Meta), Microsoft Teams, WhatsApp, Zoom, BlueJeans, Webex Meetings, KakaoTalk.

Po czwarte – na automatyczne kadrowanie w połączeniach wideo. Dzięki temu smartfon śledzi nasz ruch i nie trzeba się martwić o ustawianie za każdym razem ostrości. Zyskają je: Galaxy S21 +, S21 FE, Z Flip 4G/5G, Z Fold2, Z Fold3.

Po piąte – na poprawioną jakość aparatu dla aplikacji innych firm. Seria Galaxy S22 dodała obsługę zaawansowanych funkcji przetwarzania obrazu w aplikacjach Instagram, TikTok i Snapchat. Teraz to samo będą miały Samsung Galaxy S21 +, S21 FE, Z Flip3, Z Fold3.

Po szóste – na lepszą jakość zdjęć. Model Fold3 zyska wsparcie dla aplikacji Expert RAW, którą będzie można pobrać ze sklepu Galaxy. Ponadto tryb Pro w głównej aplikacji aparatu będzie działać również z teleobiektywem.

Najpierw aktualizacje dla flagowców Galaxy S, Note i Z dostaną ich koreańscy użytkownicy. Następnie zostaną one rozesłane w kolejne regiony.

źródło