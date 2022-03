Aktualizacja Xboxa już dostępna. A w niej sporo ciekawych nowości dla graczy!

Aktualizacje oprogramowania konsol często oferują... przede wszystkim poprawki związane ze stabilnością działania sprzętów — cokolwiek to ma znaczyć. Ale tym razem użytkownicy konsol Microsoftu mogą także liczyć na zestaw dodatkowych funkcji, dzięki którym korzystanie z Xbox Series X oraz Xbox Series S będzie jeszcze przyjemniejsze!

Aktualizacja konsol Xbox Series X/S. Jakie nowe funkcje przygotowano dla graczy?

Pierwszą z opcji która prawdopodobnie ucieszy wszystkich graczy korzystających z podstawowych kontrolerów nowej generacji konsol jest opcja przypisania wskazanej przez siebie akcji do przycisku Share. To opcja o której wspominałem kilka tygodni temu, kiedy tylko pojawiła się w wersji beta oprogramowania. Użytkownicy w prosty sposób mogą przypisać do klawisza akcje takie jak:

wysyłanie wiadomości

wyszukiwarka

uruchomienie gry lub aplikacji

odtwarzanie / pauzowanie multimediów

podgłaśnianie, ściszanie lub wyciszanie dźwięku

podgląd osiągnięć, listy przyjaciół, grupy

dostęp do szybkich ustawień

uruchomienie trybu nocnego, filtrów kolorystycznych itp.

Skoro już jesteśmy przy kontrolerach - to takowe doczekały się także aktualizacji oprogramowania. Pady od Xbox One (BT), Xbox Elite Series 2 oraz adaptacyjne kontrolery mogą liczyć na zestaw poprawek. Ale na tym jeszcze nie koniec nowości. Gracze mogą teraz łatwo skonfigurować dźwięk, wszystko dzięki odświeżonemu kreatorowi konfiguracji. Można tam w prosty sposób testować podłączone urządzenia, a także liczyć na podpowiedzi Microsoftu w związku z możliwie najbardziej korzystną konfiguracją.

Ostatnią z nowości jaką przygotował dla nas w najnowszej aktualizacji Microsoft jest opcja przypinania gier do sekcji Quick Resume. Teraz dwie gry możemy w ten sposób "zapisać" w konsoli, przez co tak długo jak nie dokonamy zmian w ustawieniach / nie zostanie wymuszona aktualizacja gry, będą tam figurować "uśpione" w trybie szybkiego powrotu. Aby dodać któryś z tytułów do wspomnianego menu — należy na ikonie wybrać przycisk opcji, a następnie "Zachowaj w Quick Resume".

Źródło