Takich igrzysk jeszcze nie było. Pierwsze odbędą się w przyszłym roku!

Międzynarodowy Komitet Olimpijski potwierdził, że już w przyszłym roku odbędą się pierwsze igrzyska esportowe. Wydarzenie to pozwoli graczom z całego świata sprawdzić się w boju i zawalczyć o najważniejsze wyróżnienie w świecie sportu.

Choć o tym, że pierwsze igrzyska esportowe odbędą się już w przyszłym roku mówiło się głośno przez ostatnie tygodnie, wczoraj zapadła ostateczna decyzja. Na kończącej się dziś sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego przegłosowano jednomyślnie pomysł przeprowadzenia pierwszych w historii tego typu igrzysk.

przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego na wczorajszym posiedzeniu podkreślał, że to bardzo ważne wydarzenie w dziejach sportu i samego Komitetu:

To naprawdę nowa era dla MKOl. Wraz z potwierdzeniem przez Sesję MKOl utworzenia Olimpijskich Igrzysk Esportowych, dotrzymujemy tempa cyfrowej rewolucji. Społeczność esportowa, reprezentowana w naszej Komisji Esportu, entuzjastycznie zaangażowała się w tę inicjatywę. Jest to kolejny dowód na atrakcyjność marki olimpijskiej i wartości, które reprezentuje wśród młodych ludzi.

Olympics Esports Games oficjalnie! Pierwsze igrzyska już w przyszłym roku

Źródło: Depositphotos

Kilka dni temu o sprawie przyszłorocznych igrzysk esportowych wypowiadał się dla Stowarzyszenia Sportów Elektronicznych Łukasz Trybuś, prezes Polskiego Związku Esportu:

Cieszę się, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował się na organizację oficjalnych igrzysk dla esportu. Mamy nadzieję, że jako Polski Związek Esportu będziemy mogli kontynuować naszą misję i w przyszłym roku wyślemy do Rijadu naszą reprezentację.

Pierwsze igrzyska Olympic Esports Games odbędą się w 2025 r. w Arabii Saudyjskiej, która będzie również oficjalnym partnerem MKOl przyszłym igrzysk przez 12 lat. Wydarzenie, na którym gracze walczyć będą między sobą o zdobycie medali, ma być cykliczne i odbywać się najprawdopodobniej co dwa lata – w lata nieparzyste. Na pierwsze szczegóły przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać. Wiadomo jednak, że współpraca z Arabią Saudyjską ma zagwarantować imprezę na najwyższym poziomie. Kraj ten znany jest z ogromnego zaangażowania w rozwój esportu. To tam odbywa się się obecnie jedna z największych imprez tego typu. Esport World Cup trwa od 4 lipca do 24 sierpnia i przyciąga uwagę całego esportowego świata.