Telewizja Polska (TVP) rozszerza swoją ofertę sportową dzięki nowej umowie z Canal+, która umożliwi transmisję meczów Ekstraklasy przez trzy kolejne sezony. Widzowie będą mogli śledzić ligowe zmagania najlepszych polskich klubów piłkarskich na antenach TVP, co na pewno przypadnie do gustu tym, którzy nie posiadają pakietu CANAL+.

Ekstraklasa w TVP. Jak oglądać?

Mecze Ekstraklasy będą transmitowane w TVP w stałych pasmach –- w soboty lub niedziele o godzinie 17:30. Dodatkowo, transmisje będą dostępne online na stronie tvpsport.pl, w aplikacjach TVP Sport i TVP GO, a także w HbbTV i Smart TV. Pierwsza transmisja odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 21 lipca, z meczu Lech Poznań - Górnik Zabrze. Warto przypomnieć, że widzowie będą mogli cieszyć się transmisjami nie tylko z najciekawszych spotkań Ekstraklasy, ale także z meczów Betclic 1 Ligi, Betclic 2 Ligi oraz Pucharu Polski. Oznacza to, że kibice polskiej piłki nożnej znajdą na antenach TVP transmisje z najważniejszych klubowych rozgrywek piłkarskich w Polsce.

Oprócz transmisji meczów, w poniedziałkowe wieczory emitowany będzie magazyn Ekstraklasy "Gol", w którym widzowie będą mogli zobaczyć fragmenty wszystkich meczów rozgrywanych w danej kolejce. TVP uzyskała również prawa do transmisji Gali Ekstraklasy – imprezy wieńczącej sezon, podczas której nagradzane są najlepsze drużyny i zawodnicy, a także do wykorzystania fragmentów ligowych spotkań w mediach społecznościowych. Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej, wyraził zadowolenie z warunków umowy i kontynuacji współpracy z Canal+. Podkreślił, że dzięki niej TVP może zaoferować widzom jeszcze więcej emocji związanych z polską piłką nożną, dostarczając najważniejsze wydarzenia sportowe do szerokiej publiczności.

Ekstraklasa. Pierwszy mecz sezonu za darmo online

CANAL+ także przygotował niespodziankę dla kibiców. Piątkowe spotkanie 1. kolejki rozgrywek 2024/25: Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk (godz. 20:30) będzie w całości transmitowane na ogólnodostępnym kanale CANAL+ SPORT w serwisie YouTube. Wszystkie mecze Ekstraklasy przynajmniej do końca sezonu 2026/27 będą dostępne na sportowych antenach CANAL+ i w serwisie streamingowym CANAL+ online. Mecz będzie pokazywany na otwartym kanale YouTube CANAL+ SPORT, ale tylko dla widzów przebywających na terytorium Polski.

Transmisja na żywo rozpocznie się o godz. 20:00, kiedy Daria Kabała-Malarz zaprosi na studio w ramach "SuperPiątku", a jednym z jej gości będzie Andrzej Juskowiak - ekspert CANAL+ i były reprezentant Polski. Pierwszy gwizdek przewidziany jest na 20:30. Spotkanie ze stadionu skomentują Robert Skrzyński i Mateusz Rokuszewski, a na miejscu będą reporterzy Julia Pożarlik i Grzegorz Jędrzejewski.

Przez cały tydzień meczowy Ekstraklasy, na antenach CANAL+, serwisie streamingowym CANAL+ online i kanale YouTube CANAL+ SPORT swoje premiery będą miały programy poświęcone lidze: "Transferowy/Piłkarski Młyn", "Odprawa Przedmeczowa", "SuperPiątek", "Wysoki Pressing", "Ekstraklasa Po Godzinach", "TurboKozak" oraz magazyny: "Liga+" i "Liga+ Extra".

1. kolejka Ekstraklasy 2024/2025