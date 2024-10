Taka promocja to rzadkość! SkyShowtime na zawsze za pół ceny!

Już od jutra ruszy niesamowita promocja dla każdego fana świetnych filmów i wciągających seriali. SkyShowtime z okazji wprowadzenia nowego planu subskrypcji, oferuje na niego promocję, której trudno odmówić. Pół ceny na zawsze!

SkyShowtime wprowadza promocję „Za pół ceny na zawsze” na subskrypcję planu Premium

SkyShowtime to platforma powstała w wyniku współpracy dwóch gigantów przemysłu filmowego, Paramount i Universal. To tutaj można znaleźć treści filmowe i serialowe pochodzące od takich marek jak Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios i Peacock. Są to tysiące godzin rozrywki dla każdego. Jest to też jedyne miejsce, na którym można poznać całe uniwersum, powstałe na wskutek niesamowitego hitu Yellowstone. Czeka na widzów 1883, 1923, a także nadchodzące produkcje Landman: Negocjator, Lioness (S2) i Dzień szakala.

Wariant Premium pozwoli się cieszyć treścią bez reklam i w 4K UHD, a jednocześnie można pobierać ich jeszcze więcej. Z okazji jego wprowadzenia, już od jutra będzie dostępna oferta dla nowych i obecnych użytkowników, którzy wybiorą miesięczny plan Premium bezpośrednio poprzez stronę internetową serwisu SkyShowtime. Promocja trwa od 29. października do 9. grudnia 2024. "Za pół ceny na zawsze", pozwoli się cieszyć widzom zniżką -50% i obowiązuje do momentu anulowania subskrypcji. Cena za ten plan w ramach promocji wynosi 24,99 złotych.

Po jego premierze plan Premium będzie dostępny obok już istniejących opcji. Standard z reklamami i Standard (wcześniej Standard Plus). Nowy zapewni dostęp do hitów bez reklam i w świetnej cenie. Co ważne, zawiera możliwości oglądania na aż pięciu urządzeniach jednocześnie. Dzięki temu niezależnie od tego czy w rodzinie mamy fana fantasy czy westernów, każdy będzie mógł się cieszyć tym co lubi na własnym urządzeniu.

Promocja „Za pół ceny na zawsze” nie dotyczy klientów (nowych i obecnych), którzy subskrybują serwis SkyShowtime za pośrednictwem sklepów z aplikacjami, takich jak Amazon, Apple i Google Play, ani dla osób decydujących się na roczny plan Premium.