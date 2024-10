Finał "Yellowstone" od początku planowany był bez postaci Kevina Costnera

Nieobecność Kevina Costnera, wcielającego się w głównego bohatera serialu "Yellowstone", budzi ogrom emocji. Sporo mówiło się o kłótni między nim, a twórcą serii -- Taylorem Sheridanem. Po fali plotek, aktor przy okazji promocji swojego wielkiego filmowego westernu oficjalnie potwierdził, że przez problemy z harmonogramem - nie pojawi się w drugiej połowie 5. sezonu "Yellowstone".

Teraz jednak dowiadujemy się od Kelly Reilly (czyli serialowej Beth), że miało go tam nie być od... samego początku.

W rozmowie z redakcją Entertainment Weekly, aktorka zdradziła że... Johna Duttona miało zabraknąć w finale "Yellowstone" od początku. I że konflikt / brak czasu / cokolwiek zadziało się zakulisowo: owszem, pokrzyżował nieco planów, ale ostatecznie Johna Duttona i tak mieliśmy tam nie zobaczyć:

Nieobecność [Kevina Costnera] była częścią zakończenia [od początku]. To nie jest coś, co musieliśmy zmienić, to było już wpisane w strukturę tej historii. To zawsze miało się wydarzyć, po prostu stało się trochę inaczej.