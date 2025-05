Taka promocja często się nie zdarza. Warto skorzystać już teraz

Narwal to marka, która na chce definiować standardy codziennego sprzątania, oferując nie tylko sprzęt, lecz kompletne, innowacyjne rozwiązania. Działa już w ponad 30 państwach, ciesząc się zaufaniem przeszło 3,5 miliona użytkowników na całym świecie, co plasuje ją wśród światowych liderów sektora inteligentnego sprzątania. Po sukcesach na rynkach zachodnioeuropejskich, wkroczyła też do Polski. Teraz, z okazji zbliżającego się Dnia Matki przygotowano specjalną ofertę, w ramach której dwa roboty sprzątające będzie można kupić w niższej cenie.

Reklama

Roboty sprzątające w promocji na Dzień Matki. Co kupić w niższej cenie?

Promocja obejmuje dwa modele robotów sprzątających Narwal:

Freo Z10 Ultra to inteligentny mistrz czystości: rozpoznaje ponad 200 typów obiektów, automatycznie dostosowuje siłę sprzątania i mopuje nawet 6-krotnie w systemie DeepClean. Dzięki systemowi Narwal NarMind™ Pro, robot rozumie otoczenie, analizuje dane i uczy się rytmu życia domowników – także czworonożnych!

Freo Z10 to z kolei kompaktowa perfekcja – moc ssąca 15 000 Pa, bezplątanowa szczotka Zero-Tangle, cicha praca na poziomie 55 dB i technologia EdgeSwing, która dociera tam, gdzie inne urządzenia się poddają.

Od 19 maja do 1 czerwca 2025 r. te dwa flagowe modele marki będzie można kupić w niższej cenie. Jak niskiej?

Robot Narwal Freo Z10 Ultra dostępny jest za 4399 zł i można go kupić m.in. w sklepach Media Expert, Neonet, RTV EURO AGD, X-kom, Komputronik. Jego sugerowana cena detaliczna to 5999 zł więc mamy do czynienia ze sporą obniżką cen.

Podobnie jest w przypadku Narwal Freo Z10, który w ramach trwającej właśnie promocji można kupić za 3199 zł. Tego robota znajdziecie w sklepach Media Expert, Neonet, RTV EURO AGD, X-kom, Komputronik.

Źródło: informacje prasowe

Artykuł zawiera linki afiliacyjne