3 lata ewolucji: Porównujemy flagowce Samsunga: Galaxy S23, 24 i 25 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra vs. S24 Ultra vs. S25 Ultra

Gdy tylko pojawia się nowy Galaxy Ultra, wszyscy wstrzymują oddech i zastanawiają się: „Czy warto przesiadać się z poprzedniego modelu, czy może w tym roku spokojnie zostać przy tym, co mamy?”. W końcu ceny szybują w górę, a portfel niestety nie chce rosnąć. Właśnie dlatego postanowiliśmy wziąć na warsztat trzy topowe modele – Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra i Galaxy S25 Ultra – by sprawdzić, co się naprawdę zmieniło, a co pozostaje od lat niemal identyczne.

Galaxy S23 Ultra to wciąż świetny smartfon

Zacznijmy od najstarszego w tym trio, ale wciąż robiącego wrażenie. Galaxy S23 Ultra to był w swoim czasie hit, i wielu uważało go za najlepszy smartfon Samsunga od lat.

Design: Masywny, trochę ciężkawy, ale jednocześnie elegancki. Boczne ramki lekko zaokrąglone, typowy dla serii Note kształt.

Masywny, trochę ciężkawy, ale jednocześnie elegancki. Boczne ramki lekko zaokrąglone, typowy dla serii Note kształt. Wyświetlacz: 6,8 cala, Dynamic AMOLED 2X, wysoka częstotliwość odświeżania (120 Hz). Brak jednak tego „antyodblaskowego” bajeru, który doszedł w kolejnych latach.

6,8 cala, Dynamic AMOLED 2X, wysoka częstotliwość odświeżania (120 Hz). Brak jednak tego „antyodblaskowego” bajeru, który doszedł w kolejnych latach. Procesor: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (również u nas w Europie, co było nowością, jeśli chodzi o politykę Samsunga). Działa bardzo szybko, w codziennych zadaniach jest wciąż wystarczający.

Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (również u nas w Europie, co było nowością, jeśli chodzi o politykę Samsunga). Działa bardzo szybko, w codziennych zadaniach jest wciąż wystarczający. Aparat: Wprowadzono wtedy sensor 200 Mpix, który robił spore wrażenie. Zoom 10x optyczny pozwalał na komfortowe przybliżenia. Jednak nocne zdjęcia mogły niekiedy wymagać drobnych poprawek software’owych.

Wprowadzono wtedy sensor 200 Mpix, który robił spore wrażenie. Zoom 10x optyczny pozwalał na komfortowe przybliżenia. Jednak nocne zdjęcia mogły niekiedy wymagać drobnych poprawek software’owych. Bateria: 5000 mAh. Samsung wreszcie dogonił Apple pod względem energooszczędności i wiele osób zachwycało się świetnym czasem pracy.

Jeśli ktoś ma dzisiaj S23 Ultra, wcale nie jest w tyle. Wciąż jest to mocna maszyna, która spełni oczekiwania większości użytkowników. Szczególnie teraz, gdy można go kupić w lepszej cenie lub z drugiej ręki – to nadal dobry wybór.

Galaxy S24 Ultra – ulepszony czy tylko poprawiony?

Potem przyszedł Galaxy S24 Ultra – i tu opinie były podzielone. Jedni zachwalali, drudzy narzekali, że różnice z S23 Ultra nie są warte przepłacania.

Design: Najważniejsza zmiana – tytanowa ramka i lekko spłaszczone krawędzie. Niektórzy to pokochali, inni psioczyli, że S24 Ultra w sumie wygląda dość podobnie, a jest tylko ciut lżejszy.

Najważniejsza zmiana – tytanowa ramka i lekko spłaszczone krawędzie. Niektórzy to pokochali, inni psioczyli, że S24 Ultra w sumie wygląda dość podobnie, a jest tylko ciut lżejszy. Ekran: Wreszcie pojawiła się technologia antyrefleksyjna (znacznie mniej odblasków w słońcu), większa jasność szczytowa (do 2600 nitów). Kolory na starcie bywały lekko wyprane, ale Samsung szybko to poprawił aktualizacją.

Wreszcie pojawiła się technologia antyrefleksyjna (znacznie mniej odblasków w słońcu), większa jasność szczytowa (do 2600 nitów). Kolory na starcie bywały lekko wyprane, ale Samsung szybko to poprawił aktualizacją. Procesor: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Teoretycznie jeszcze wydajniejszy i bardziej energooszczędny. W praktyce różnice w codziennym użytkowaniu są symboliczne, choć w grach i obróbce wideo czuć pewnie przyspieszenie.

Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Teoretycznie jeszcze wydajniejszy i bardziej energooszczędny. W praktyce różnice w codziennym użytkowaniu są symboliczne, choć w grach i obróbce wideo czuć pewnie przyspieszenie. Aparat: Przybył moduł 50 Mpix 5x optycznego zoomu, zastępujący dawny 10x. Plus delikatnie poprawiona stabilizacja i automatyka w słabym świetle.

Przybył moduł 50 Mpix 5x optycznego zoomu, zastępujący dawny 10x. Plus delikatnie poprawiona stabilizacja i automatyka w słabym świetle. Bateria: Dalej 5000 mAh, ale zdania były podzielone – niektórzy narzekali, że S24 Ultra potrafi szybciej zjadać procenty niż S23 Ultra. Prawdopodobnie przez inne ustawienia i nowe funkcje systemowe.

Wielu posiadaczy S23 Ultra zwyczajnie uznało, że rok to za mało na realne postępy – i nie zmienili telefonu, bo S24 Ultra w ich oczach nie wnosił rewolucji. Jednak dla osób z jeszcze starszym sprzętem (np. S22 Ultra czy Note’ów) był to już znaczny skok.

Galaxy S25 Ultra – co nowego?

No i tak docieramy do świeżynki: Galaxy S25 Ultra. Na pierwszy rzut oka – zmiana kształtu, jeszcze bardziej spłaszczone boki i lżejsza konstrukcja. Wygląda nowocześniej, co do tego trudno mieć wątpliwości, choć dyskusje, czy ładniej, pozostają w sferze gustu. Samsung poszedł w płaskie ramki, zaoblone narożniki i jeszcze bardziej zredukowaną masę. Przy 6,9-calowym ekranie waga potrafi jednak robić różnicę. Telefon sprawia wrażenie bardziej kompaktowego, choć to wciąż duży kloc. Dla niektórych – w sam raz, dla innych – zdecydowanie za duży.

Ekran w S25 Ultra

Dalej mamy rewelacyjne kolory, odświeżanie 120 Hz i wysoką jasność (około 2600 nitów). Najciekawiej wypada działanie powłoki antyrefleksyjnej – w pełnym słońcu widać naprawdę minimalnie mniej odbić niż w S24 Ultra. Czy to rewolucja? Może nie, ale w słoneczny dzień z pewnością docenimy mniejszy efekt lustra.

Procesor: Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Samsung znów postawił na spersonalizowaną wersję Snapdragona – tym razem 8 Elite. W teorii ma być mocniejszy i zdecydowanie lepszy w zadaniach związanych z AI. W praktyce? Otwieranie aplikacji i zwykła nawigacja po systemie są błyskawiczne, ale podobny poziom szybkości mieliśmy już przy S24 Ultra. W grach i intensywniejszym multitaskingu widać nieco mniej nagrzewania się obudowy. Wygląda na to, że Samsung popracował nad lepszymi rozwiązaniami chłodzącymi.

Aparat: duże zmiany czy tylko drobny tuning?

Główna matryca dalej ma 200 Mpix, więc rewolucji brak. Dużo szumu pojawiło się wokół nowego 50-megapikselowego obiektywu ultraszerokokątnego. Na papierze super, ale w praktyce różnica względem poprzedników jest wyraźna dopiero w gorszym świetle. I wreszcie Zoom. Samsung zmienił podejście już w S24 Ultra, dając 5x zamiast 10x, a S25 Ultra poszedł tą ścieżką. W codziennych warunkach 5x jest bardziej praktyczne. Na dużym zoomie AI próbuje wyrównać niedobory sprzętowe, ale wciąż brakuje takiego czystego 10x, jaki mieliśmy w S23 Ultra.

Bateria i żywotność

Pojemność 5000 mAh pozostaje. Samsung twierdzi, że dzięki nowemu procesorowi i optymalizacji One UI 7 jest lepiej niż w poprzedniku. Opinie są mieszane, ale większość przyznaje, że S25 Ultra wraca do poziomu żywotności z S23 Ultra, a nawet potrafi go odrobinę przebić. Obsługa szybkiego ładowania (do 45 W przewodowo) i ładowania bezprzewodowego nie zmieniła się radykalnie.

S Pen bez Bluetooth?!

Niestety, coś, co większość fanów serii Galaxy Note i Ultra uwielbiała – zdalne sterowanie aparatem czy gesty w powietrzu – zostało nam odebrane. W S25 Ultra zabrakło modułu Bluetooth w rysiku. Więc jeśli ktoś używał tych funkcji na co dzień, może poczuć niedosyt. Nadal mamy rysik z przyciskiem, ale bez fantazyjnych „air gestures”.

Dla kogo jaki model Samsung Galaxy Ultra?

Masz S23 Ultra i zastanawiasz się nad przesiadką?

Jeśli nie potrzebujesz najnowszych bajerów w aparacie i nie interesuje Cię nieco szybsze działanie w grach, spokojnie możesz zostać z S23 Ultra jeszcze rok lub dłużej. Ten telefon ciągle bryluje i w 90% sytuacji w niczym nie ustępuje S25 Ultra (poza lekkimi różnicami w foto/zoomie i brakiem najnowszych poprawek AI).

Masz S24 Ultra?

Różnice między S24 Ultra a S25 Ultra są naprawdę małe, poza inną konstrukcją i drobnymi poprawkami w aparatach. Jeśli masz fajną ofertę na wymianę, to zyskasz nieco lepszy design i minimalne ulepszenia w foto-wideo oraz baterii. Ale jeżeli liczyłeś na wielki krok naprzód – możesz się rozczarować.

Masz starsze modele (S22, Note20, S21)?

W takim przypadku S25 Ultra będzie dużym krokiem do przodu: ekran, kamera, bateria, design – wszystko na zdecydowanie wyższym poziomie. Jeżeli trafisz na promocję, inwestycja będzie miała sens, bo jeszcze przez lata dostaniesz aktualizacje oprogramowania.

Samsung Galaxy S25 Ultra to świetny smartfon – dopracowany, potężny i z ekranem, na który miło się patrzy nawet w pełnym słońcu. Tylko czy to wystarczy, by uzasadnić przesiadkę z S24 Ultra albo nawet z zadziwiająco długowiecznego S23 Ultra? Niektórzy powiedzą: „Jasne, chcę mieć wszystko, co najnowsze”, i pewnie będą zadowoleni. Wielu uzna jednak, że postęp jest za mały, a zwłaszcza brak Bluetooth w S Pen może zaboleć.

Jeśli polujesz na topowego Galaxy, a masz starszy model niż S23 Ultra, różnica będzie kolosalna i warto wziąć wówczas S25 Ultra. Jeśli jednak trzymasz już w ręku S23 lub S24 Ultra, na ten moment różnice są zauważalne bardziej w prezentacjach marketingowych niż w codziennym użytkowaniu.