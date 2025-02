Samsung Galaxy S25 Edge bliżej niż myśleliśmy. To będzie elitarny smartfon

Samsung Galaxy S25 Edge z datą premiery

Oczywiście nie jest to jeszcze potwierdzona informacja, jednak taki ruch ze strony Koreańczyków jest jak najbardziej możliwy. Nie da się bowiem nie zauważyć, że premiera Samsungów Galaxy S25 nie została odebrana przez klientów pozytywnie. Podczas gdy miłośnicy marki czekali na spektakularne nowości, producent jedynie delikatnie odświeżył urządzenia, które doskonale znamy od wielu lat.

Smartfonem, który przyciągnie uwagę mediów i entuzjastów nowych technologii ma być jednak zupełnie inna konstrukcja. To Samsung Galaxy S25 Edge, który na tle konkurencji ma wyróżniać się niezwykle smukłą obudową. Kiedy ujrzymy go na oficjalnej prezentacji? Koreańczycy twierdzą, że stanie się to 16 kwietnia 2025 roku, czyli jeszcze przed udostępnieniem nakładki One UI 7.





Jest na co czekać? Cóż, wygląda na to, że niekoniecznie. O ile wolumen produkcji potwierdzi się, S25 Edge z miejsca zostanie prawdziwym rarytasem i oczkiem w głowie kolekcjonerów. I tylko u nich.

Chcesz kupić Galaxy S25 Edge? Rozczarujesz się

Jeśli zapowiedzi koreańskich mediów potwierdzą się, Samsung Galaxy S25 Edge z miejsca stanie się prawdziwym białym krukiem. Dlaczego tak? Najprawdopodobniej produkcja tego smartfona będzie ściśle limitowana. W rodzimych Samsungowi mediach mówi się o wolumenie rzędu 40 000 sztuk. Co to oznacza w praktyce? Samsung Galaxy S25 Edge nie trafi do sprzedaży poza Koreą Południową, a jeśli trafi, to w prawdziwie aptekarskiej ilości.

Cóż, do 16 kwietnia już niedługo. Miejmy nadzieję, że jednak jest na co czekać.

Źródło: Sedaily