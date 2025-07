Mapy Google już na zegarkach Garmin. Nie każdy skorzysta

Będąc w trasie, możesz pozostawić telefon w kieszeni. Wpisz cel podróży w aplikacji Mapy Google na sparowanym smartfonie Android, aby otrzymywać powiadomienia przy każdym zakręcie na trasie — bez względu na to, czy chodzisz, biegasz czy jeździsz na rowerze. To cię zainteresuje Kamera, AI i głośniki w oprawce: Poznaj efekt współpracy Meta i Oakley!Garmin z nowością na lepszy sen. Co potrafi? Reklama

– brzmi oficjalny opis nowej aplikacji Mapy Google, która została udostępniona do pobrania w sklepie Connect IQ Store. Tak jak zapowiadano, działa ona w ten sposób, że po poprzednim wyznaczeniu trasy na smartfonie z Androidem, zegarek wysyłać będzie powiadomienia z podpowiedziami, w jakim kierunku mamy się udać, by dotrzeć do celu. Dotyczy to zarówno spacerów, biegu, jak i jazdy na rowerze.

Mapy Google trafiły na zegarki Garmin. Gdzie działają?

Aplikacja jest kompatybilna z tymi oto modelami zegarków Garmin:

Co ciekawe, już pojawiają się pierwsze recenzje tej apki i nie są one szczególnie przychylne. Na 94 (w momencie publikacji tekstu) recenzje, średnia ocen Google Maps wynosi 2,4, a negatywne komentarze przewyższają te pozytywne. Lwia część krytyki dotyczy faktu, że nawigacja nie działa, jeśli użytkownik korzysta ze swojego zegarka w parze z iPhonem. Na ten moment Garmin nie zdradza, czy pojawi się wsparcie dla iOS. Pojawiają się sygnały, że to wina Apple, które nie pozwala na takie integracje między urządzeniami.