Garmin poprawi integrację z Apple Health. Wszyscy na to czekamy

Cały ekosystem zbudowany wokół aplikacji Garmin Connect jest pod wieloma względami zamknięty dla zewnętrznych aplikacji. Garmin jeszcze w miarę chętnie dzieli się swoimi danymi, np. na temat aktywności sportowych czy kroków, ale już bardzo rzadko chce przyjmować dane od innych systemów. Wiele wskazuje jednak na to, że to podejście wkrótce się nieco zmieni, choć trudno oczekiwać rewolucji. Firma zauważyła jednak, że posiadacze jej zegarków chcieliby mieć nieco większe możliwości synchronizacji danych, niezależnie od tego czy posiadają smartfon z Androidem i czy iOS.

Garmin zmienia podejście

Rozwarstwienie różnych platform monitorujących nasze aktywności staje się coraz większym problemem. W ekosystemie Apple działa to bardzo dobrze, jeśli posiadamy iPhone'a i zegarek Apple Watch. Podobnie jest w przypadku Android i zegarków z WearOS. Problem tylko w tym, że ogromna liczba użytkowników korzysta z zegarków firm trzecich. Silną pozycję bez wątpienia ma Garmin, ale nie można zapominać o całej gamie chińskich produktów począwszy od Huawei, przez Xiaomi, a na Amazfit kończąc. W idealnym świecie dane pomiędzy wszystkimi tymi aplikacjami można by było synchronizować bez ograniczeń, ale to niestety tak nie działa.

Garmin Connect, który zbiera wszystkich dane z urządzeń amerykańskiego producenta jest bardzo hermetyczny. Współpracuje zaledwie z kilkoma aplikacjami (np. Strava) i w większości przypadków po prostu potrafi tylko wysyłać do nich informacje o treningach. Jeśli jednak chcecie jakieś informacje dodać do aplikacji Garmina to zaczynają się schody. Weźmy na przykład inteligentną wagę, jeśli nie posiadacie modelu od Garmina, to automatyczne dodawanie pomiarów robi się problematyczne. Można to zrobić trochę naokoło przez aplikacje firm trzecich (np. My Fitness Pal), ale ostatecznie robi się to trochę śmieszne. Jest jednak szansa, że wkrótce będzie znacznie lepiej.

Garmin już podczas Google I/O ogłosił, że poprawi współpracę z Google Health Connect i pozwoli na dwustronną synchronizację różnych danych. Mowa była nie tylko o treningach, ale również o danych zdrowotnych takich jak analiza snu, stresu, cyklu menstruacyjnego czy danych na temat wagi i spalonych kalorii. Według najnowszych informacji, podobnej integracji doczeka się również Apple Health. Nie wiadomo jeszcze dokładnie jak ta współpraca będzie wyglądała, ale podobno aktualizacji dla aplikacji Garmin Connect możemy spodziewać się w ciągu najbliższych 2 miesięcy.

Obecnie Garmin potrafi wysyłać dane do Apple Health, bo na tym opiera się w dużej mierze współpraca jego zegarków z platformą iOS, ale do tej pory nie pozwalał pobierać żadnych danych od Apple. Wkrótce ma się to jednak zmienić. Trudno oczekiwać, aby w Connect pojawiły się aktywności rejestrowane innymi urządzeniami, ale jest z pewnością miejsce na integracje danych zdrowotnych. Może to być też bardzo przydatne rozwiązanie dla osób, które korzystają z różnych zegarków w zależności od pory dnia czy aktywności. Może mieć to również powiązanie z wprowadzeniem do oferty Index Sleep Monitora i podobnych urządzeń w przyszłości.