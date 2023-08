Tak się podgrzewa atmosferę przed premierą. Nowy zwiastun Mortal Kombat 1!

Mortal Kombat 1 to dla mnie jesienny pewniak. Ostatnia wersja beta gry upewniła mnie w przekonaniu, że to jedna z produkcji które warto mieć na oku. Działa pięknie, wygląda pięknie, jest na wskroś współczesna... mimo że to wciąż stare, dobre, Mortal Kombat. Jako że premiera hitu NetherRealm już we wrześniu, nie mogło jej też zabraknąć na konferencji otwierającej Gamescom! Na scenie pojawił się sam ojciec serii, Ed Boon!

Morderczy turniej na nowym zwiastunie

Tym razem uraczono nas trailerem ze znanymi postaciami, w którym nie zabrakło nacisku na fabułę, która stale przeplatana jest tym co miłośnicy serii lubią najbardziej. Intensywną walką. Ale przecież o to w tej zabawie chodzi. Ekipa znanych bohaterów (tak, jest też Sindel!) w akcji prezentuje się fenomenalnie i... no cóż, czekanie na premierę stało się jeszcze trudniejsze.

Mortal Kombat 1 - kiedy premiera?

Premiera najnowszej odsłony Mortal Kombat już za niespełna miesiąc. Gra 14. września gra trafi na wszystkie wiodące platformy: PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch.