Pod tym względem iOS zawstydza Androida. I to się nigdy nie zmieni

Posiadanie aktualnej wersji systemu operacyjnego w smartfonie niesie ze sobą wiele zalet. Największa z nich to oczywiście obecność najnowszych łatek bezpieczeństwa, które mają coraz większe znaczenie gdy smartfon staje się również naszym portfelem. To także dostęp do najnowszych rozwiązań i funkcji, które na starszych wersjach systemu nie są dostępne. Od wielu lat prym pod tym względem wiedzie Apple, które wspiera swoje smartfony nawet przez 6 lat od ich premiery. Jak to przekłada się na konkretne liczby?

iOS 18 już na 68% iPhone'ów

Apple niezbyt często chwali się swoimi statystykami, ale ostatnio na stronach AppStore opublikowano najnowsze dane pochodzące z 21 stycznia 2025 roku. Dotyczą one wszystkich urządzeń, które dokonały w tym dniu jakiekolwiek transakcji. Nie jest to więc próbka wszystkich urządzeń, ale na pewno statystycznie istotna wartość, która daje nam jakiś pogląd na to jak wygląda popularność iOS 18. I jak się okazuje jest ona całkiem spora, bo aż 68% wszystkich urządzeń korzysta z najnowszej wersji systemu iOS. Jeśli wzięlibyśmy pod uwagę tylko urządzenia wydane w ostatnich 4 latach, to odsetek ten rośnie do 76%. W obu przypadkach iOS 17 zainstalowany jest na 19% urządzeń, więc starsze wersje systemu stanowią tylko nieco ponad 10%.

W przypadku systemu iPad OS nie wygląda to tak dobrze. Jeśli weźmiemy pod uwagę urządzenia wydane w ciągu ostatnich 4 lat, to 63% z nich ma iPad OS 18, 27% iPad OS 17, a pozostałe 10% starszy system. Z puli wszystkich urządzeń, które 21 stycznia korzystały z App Store, wartości te wynoszą odpowiednio 53%, 28% i 19%. Nadal są to jednak całkiem dobre wyniki, choć wyraźnie gorsze niż w przypadku smartfonów. Aktualne statystyki dla Androida nie jest łatwo znaleźć, bo Google przestało je publikować. Patrząc jednak na dane AppBrain można tylko załamać ręce. Androida 15, który w zasadzie dostępny jest obecnie tylko na smartfonach Google Pixel, nie ma w statystykach wcale. Najpopularniejszy Android 14 ma natomiast niespełna 29% udziału. Android 13 dokłada kolejne 18%, a żeby było śmieszniej, na trzecim miejscu jest Android 11 (15,2%) przez Androidem 12 (13,6%).

Wyniki Apple byłyby pewnie jeszcze lepsze, ale w ostatnim czasie firma zmieniła nieco swoją strategię i nie wymusza na użytkownikach aktualizacji do najnowszej wersji systemu. Co więcej nadal wprowadza poprawki bezpieczeństwa dla iOS 17, więc Ci którzy wolą opóźnić przejście na nową wersję, np. z obawy o stabilność, mogą ze spokojem poczekać na opinie innych użytkowników. Jeśli natomiast chodzi o Androida, to jedyną firmą, która zapewnia aktualizacje dla swoich urządzeń praktycznie w dniu premiery jest Google. Niestety nie dysponujemy statystykami, które pokazałyby jak chętnie użytkownicy Pixeli aktualizują swoje smartfony. Podejrzewam jednak, że wartości te mogą być podobne jak w przypadku iPhone'a.

źródło grafiki głównej: Depositphotos