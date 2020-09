Kiedy oglądałem konferencję Microsoftu na której zaprezentowali Surface Duo normalnie spadłem z krzesła. Mało kto się tego spodziewał, mało kto myślał o tego typu urządzeniu. Wiedziałem, że to będzie mój przyszły telefon. Uwielbiam linię Surface i inny scenariusz nie był brany pod uwagę. No i mamy to. Premiera za pasem, a dziś możemy zapoznać się z pierwszymi recenzjami. I jak to wygląda? MASAKRYCZNIE. Każda recenzja Surface Duo pokazuje to co brałem pod uwagę. Jest to wczesny i za drogi dla klienta proof of concept, który ma kilka dyskwalifikujących niedociągnięć, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę cenę, która wynosi $1400.

Recenzja Surface Duo pokazuje, że nie wszystko jest takie złe

Fakt, że posiada KILKA tragicznych niedociągnięć nie oznacza, że jest to urządzenie fundamentalnie złe. Recenzenci podkreślają, że faktycznie na tym telefonie da się pracować bardziej produktywnie, a przecież to produktywność jest fundamentem, na którym ten smartfon powstał. Jeśli aplikacja jest dostosowana do dwóch ekranów to Surface Duo naprawdę robi robotę. Każda recenzja którą oglądałem wyraźnie pokazuje, że jest to wygodne i efektywne rozwiązanie.

Jakość wykonania stoi na najwyższym poziomie. Smartfon jest idealnie spasowany, materiały najwyższej klasy. Dodatkowo po rozłożeniu telefon ma ok. 5mm grubości co sprawia, że nie przypomina grubego portfela, kiedy go złożymy. Na recenzjach wyraźnie widać, że da się go w miarę wygodnie nosić nawet w spodniach co może być lekkim zaskoczeniem.

Zawias to klasa sama w sobie. Czytałem o tym już wcześniej i na szczęście wszystko się potwierdziło. Szczególnie dobrze pokazuje to recenzja The Verge. Zawias stawia jednolity opór w całym zakresie ruchu. Jest sztywny, ale nie toporny. Cudeńko.

Ciekawą niespodzianką, choć uważam, że jest to lekko naciągane, jest bateria. Mimo małych rozmiarów pierwsi recenzenci informują, że telefon dzięki dobrej optymalizacji jest w stanie uciągnąć cały dzień normalnego użytkowania. Biorąc pod uwagę, że to urządzenie ma aż dwa ekrany to wynik jest imponujący.

Każda recenzja Surface Duo to narzekanie

Ogólnie Surface Duo jako całość wygląda nieźle i ma ogromny potencjał, ale jak to z Microsoftem bywa, trzeba coś spartolić. Zacznijmy od wspomnianej produktywności. Wszystko opiera się o to, że urządzenie działa wielowątkowo, a jak wiemy Android mistrzem takich operacji nie jest. Zmusiło to giganta z Redmond do napisania tego po swojemu. Efekt?

Zapotrzebowanie na RAM co sprawia, że wpakowanie TYLKO 6GB pamięci operacyjnej to nieporozumienie. W teorii spokojnie wystarcza to do pociągnięcia Androida, ale wszystkie recenzje wyraźnie pokazują, że z perspektywy wielowątkowości jest to po prostu za mało. Animacje potrafią przylagować, ekrany nie zawsze się obracają, czasami widać jak wszystko po prostu się zatrzymuje na sekundę albo dwie.

Po drugie, poszczególne operacje wykorzystują zbliżone gesty. Najczęściej są to ruchy z dołu do góry. Problem w tym, że są ne uzależnione od kontekstu, w którym użytkownik się znajduje. To wymaga pewnej wprawy, ale z mojej perspektywy jest to bardzo irytujące.

Mamy też kwestie aparatu. 11 megapikselowa kamera to po prostu za mało. Zdjęcia z recenzji wyraźnie pokazują, że fotki wykonane tym telefonem są „płaskie”, bez kolorów i bez życia. Tryb nocny zasadniczo nie istnieje. Jedyne do czego się nadaje to zdjęcia notatek i wideokonferencje.

Recenzenci byli załamani tym co dostali od Microsoftu. Początkowo te urządzenia były zasadniczo nieużywalne. Dlaczego? Bo ilość bugów w systemie była zastraszająca. Urządzenia się zacinały, restartowały, były z nimi same problemu. Oczywiście większość (nie wszystkie) błędy zostały szybko poprawione, ale niesmak pozostaje.

Surface Duo to świetny koncept

Z recenzji Surface Duo można wyciągnąć jeden wniosek. To świetne urządzenie do produktywnej i efektywnej pracy. Zastosowano w nim niecodzienne rozwiązania, które mogą okazać się małą rewolucją w świecie smartfonów, ALE to jeszcze nie to.

Przypomina to historią pierwszego urządzenia z rodziny Surface, gdzie dopiero trzecia generacja przekonała do siebie użytkowników. Chyba tylko to podtrzymuje moją nadzieję, że następna recenzja Surface Duo nie będzie taka dewastująca.