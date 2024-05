Czerwiec na SkyShowtime. Nowe filmy i seriale - pełna lista

Jedną z najbardziej oczekiwanych produkcji jest trzeci sezon "Mayor of Kingstown". Historia burmistrza Mike'a McLusky'ego, który musi stawić czoła rosnącej potędze rosyjskiej mafii, zapowiada nowe wątki i niezwykłe zwroty akcji. Znakomita gra Jeremy'ego Rennera sprawia, że wszyscy z utęsknieniem oczekują nowych odcinków. Mocnych wrażeń powinien dostarczyć również miniserial "Tatuażysta z Auschwitz", oparty na bestsellerowej powieści i inspirowany prawdziwymi historiami więźniów obozu koncentracyjnego. W obsadzie zobaczymy m.in. utalentowaną Annę Próchniak.

Wśród serialowych nowości, poza trzecim sezonem "Mayor of Kingstown" i miniserialem "Tatuażysta z Auschwitz", użytkownicy platformy będą mieli okazję zapoznać się z innymi historiami. Jednym z tych tytułów jest "Apples Never Fall" (Niedaleko pada jabłko), oparty na bestsellerze Liane Moriarty, który przenosi widzów w świat tajemnic i niespodzianek w życiu pozornie idealnej rodziny. Serial jest już na platformie, a nowe odcinki pojawiają się co poniedziałek. Kolejną propozycją jest "Paw Patrol" (Psi Patrol), uwielbiany przez dzieci animowany serial, który powraca z nowymi przygodami i misjami ratunkowymi. Szóstka bohaterskich szczeniaków i ich przyjaciel Ryder gwarantują rozrywkę na najwyższym poziomie.

Nie zabraknie również mocnych filmowych premier. "Air Force One Down" to pełen napięcia thriller o agentce Secret Service stającej w obliczu niebezpieczeństwa na pokładzie prezydenckiego samolotu. To historia, która wciąga i trzyma w napięciu do samego końca. Warto również zwrócić uwagę na kontynuację przygód kolorowych ulubieńców w "Trolle 3", gdzie Poppy i Mruk wyruszają w emocjonującą podróż, aby uratować brata Floyda. Dla miłośników dokumentów przygotowano fascynujący "Milli Vanilli", który przybliży kulisy jednego z największych skandali w historii muzyki pop. Zaplanowano także fabularny debiut reżyserski Nidy Manzoor, "Miłe towarzystwo", który opowiada o bliskich relacjach i odwadze w obliczu aranżowanego małżeństwa.

