Ta zmiana na YouTube zwali cię z nóg. Przygotuj się na nowy wymiar platformy

YouTube zmienia zasady gry odtwarzanej treści na standardowych profilach swojej platformy. Naturalnie dzieje się to przy wsparciu sztucznej inteligencji, a to oznacza, że będzie mocno i drastycznie.

YouTube to chleb powszedni wielu. Jeszcze kilka lat temu nazywano tę platformę zabójcą tradycyjnej telewizji, ale dzisiaj znalazła swoje miejsce. Miliony użytkowników to miliony wgrywanych wideo, a to rodzi koszty, które trzeba jakoś pokryć jeszcze zarobić! Pomaga w tym płatne konto Premium, zaś dla darmowych kont, przygotowano coś nowego.

Ta zmiana na YouTube zwali cię z nóg. Ucieszy tylko jedną grupę ludzi

Już od wielu lat, a w szczególności od powstania subskrypcji YouTube Premium, można odnieść wrażenie, że platforma się zmienia w zbiór reklam przecinanych jakimiś filmikami. Owe wideo to oczywiście treść twórców, których chcemy oglądać, a w które są wciskane reklamy. Nowa usługa AI Google Gemini, ma właśnie tę część doświadczenia wznieść na nowy poziom.

YouTube

Początek wideo, a może środek? Problem pod tytułem "gdzie wstawić reklamę?" to bolączka twórców, lecz YouTube ma na to sposób, który was zmiecie. Sztuczna inteligencja sama wybierze idealne miejsce i sprawi, że na pewno ją obejrzycie. Google zaprezentowało "Peak Points" (kluczowe/szczytowe momenty), idealne miejsce na reklamę.

Jest to rozwiązanie, które na podstawie wykresu wskazującego momenty o największym zainteresowaniu widzów, dopasuje reklamy. Przykład samego YouTube'a jest precyzyjny, bezczelny i idealnie pokazuje, dlaczego należy tej funkcji nie lubić. Za przykład działania została ukazana scena zaręczyn, która została przerwana reklamową w kluczowym momencie tego wydarzenia. Jeżeli chcecie zobaczyć czy mówi "tak", musicie się uzbroić w cierpliwość.

Cóż, najwyraźniej firma chciała wykorzystać AI do szczytnego celu zmuszenia wszystkich do wykupienia kont premium i udobruchania reklamodawców, bo jest to jedyna grupa, którą taka zmiana może ucieszyć. Dodatkowo Google nie opisuje na swoim blogu czy te reklamy będzie można pominąć. Zatem śmiało można założyć najgorsze.