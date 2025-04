Rozmyty obraz na YouTube? Spokojnie to tylko testy nowej funkcji

Teoretycznie na platformie YouTube nie powinny pojawiać się treści dla dorosłych, ale niektórzy znaleźli obejście zasada Google i publikują tam filmy, które niekoniecznie muszą wszystkim się podobać. Gigant zdaje się wreszcie zauważać ten problem, bo testuje obecnie rozwiązanie, które dla pewnych wrażliwych zapytań do wyszukiwarki, będzie zamazywać miniaturki filmów. Będzie to dotyczyło treści, które mogą być skierowane do dorosłych, choć nie tylko.

Nowa funkcja na YouTube

Jak możemy przeczytać na forum Google, rozwiązanie to będzie testowane tylko na niewielkim odsetku użytkowników i nie wiemy jeszcze czy zostanie w przyszłości wprowadzone na stałe. Dokładny komunikat brzmi następująco:

Eksperymentujemy z nową funkcją, której celem jest zapewnienie bezpieczniejszego wyszukiwania wszystkim użytkownikom. W przypadku zapytań, które często zawierają motywy seksualne, wyniki wyszukiwania mogą wyświetlać rozmyte miniatury. Tytuł filmu, nazwa kanału i opis pozostaną widoczne. Użytkownicy będą mieli możliwość usunięcia rozmycia miniatur. Celem tego testu jest zrozumienie, czy tego typu funkcja pomaga użytkownikom unikać przypadkowego oglądania treści, które są zgodne z Wytycznymi dla społeczności YouTube, ale mogą mieć charakter wrażliwy. Udostępniamy ten test niewielkiemu odsetkowi widzów.

Bazując na tej informacji, możemy założyć, że będzie to wyglądało mniej więcej tak jak na obrazku poniżej.

Dlaczego YouTube wprowadza takie rozwiązanie? Tego nikt dokładnie nie wie, ale faktem jest, że na platformie można znaleźć treści, które niekoniecznie nadają się dla wszystkich widzów, a mimo tego nie łamią regulaminu YouTube'a. Mowa chociażby o filmach, w których kobiety np. pokazują jak karmić piersią dziecko, którym jest lalka, a w których chodzi raczej o coś innego niż wskazywałby na to sam tytuł. Podobnych "poradników" jest znacznie więcej więc wprowadzenie maskowania takich treści może być bardzo dobrym rozwiązaniem.