To może być sposób na tańszy YouTube Premium. Kiedy w Polsce?

YouTube od lat pozostaje jednym z najważniejszych graczy na rynku wideo - staje w szranki nie tylko o gałki oczne widzów, ale także i ich portfele. Ostatnie doniesienia sugerują, że na horyzoncie może pojawić się nowa, interesująca opcja subskrypcji, która z pewnością zainteresuje wielu polskich użytkowników. Mowa o dwuosobowym planie YouTube Premium, który aktualnie testowany jest na wybranych rynkach.

Reklama

Nowy pakiet YouTube Premium dla dwóch osób

Jak wynika z informacji (Cnet), Google prowadzi pilotażowy program nowego wariantu subskrypcji w Indiach, Francji, na Tajwanie oraz w Hongkongu. Idea jest prosta: dwie osoby mogą dzielić jedno konto Premium, ciesząc się wszystkimi jego zaletami – brakiem reklam, dostępem do YouTube Music Premium oraz możliwością pobierania filmów do oglądania offline. Taki model subskrypcji idealnie wpisuje się w potrzeby par, przyjaciół czy rodzeństwa, którzy wspólnie korzystają z platformy.

Co ciekawe, w Indiach cena takiego dwuosobowego planu wynosi 219 rupii indyjskich, co w przeliczeniu daje około 10 złotych. Istnieje również oddzielna, jeszcze tańsza opcja dwuosobowego planu YouTube Music, wyceniona na około 7 złotych. Naturalnie takie ceny w Polsce są niemożliwe do wprowadzenia, ale gdyby pakiet dla dwóch osób kosztował 39,99 zł, to wydatek na poziomie 20 zł na osobę byłby super opcją.

Choć przedstawiciele YouTube oficjalnie nie potwierdzają planów rozszerzenia tej oferty na inne rynki, w tym na Polskę, to sam fakt testowania takiego rozwiązania daje nam wszystkim pewną nadzieję. Rzecznik platformy w komunikacie dla Cnet przyznał, że firma eksperymentuje z różnymi sposobami na zwiększenie elastyczności i wartości dla subskrybentów Premium. Biorąc pod uwagę, że standardowy miesięczny koszt subskrypcji indywidualnej w Polsce wynosi obecnie 29,99 zł, a rodzinnej – 59,99 zł, wprowadzenie opcji dla dwojga w atrakcyjniejszej cenie mogłoby znacząco zwiększyć zainteresowanie płatną usługą.