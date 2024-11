Mapy Google z dwiema nowościami. Docenią kierowcy i piesi

Mapy Google rozwijają się regularnie, szybko i dynamicznie. Platforma zachwyca tempem dodawania nowych funkcji -- i byciem kopalnią wiedzy na temat otaczającego nas świata. Ostatnie tygodnie przyniosły sporo zmian związanych z kosmetyką -- zmiana palety kolorów, delikatne przebudowanie menu. Na tym jednak jeszcze nie koniec. Od jakiegoś czasu w aplikacji dostępne jest raportowanie kontroli pomiaru prędkości, którego założeniem jest pomoc w uniknięciu mandatów... albo po prostu bezpieczniejsza jazda.

Mapy Google i raportowanie obecności policji na drodze

Google jednak zmienia nazewnictwo -- i od teraz użytkownicy Map Google będą mogli informować innych o obecności policji. Z jednej strony można odczytać to jako bardziej bezpośrednie nazewnictwo. Z drugiej jednak strony: ta nomenklatura pozwala na bardziej precyzyjne informowanie na temat tego co dzieje się na drodze. Bowiem obecność policji niekoniecznie musi oznaczać pomiar prędkości w miejscu, gdzie kierowcy nie do końca się tego spodziewają. To równie dobrze może być informacja o sytuacji drogowej, w ramach której to właśnie policja odpowiedzialna jest za kierowanie ruchem. Dlatego zmiana nomenklatury może okazać się po prostu krokiem, ku uczynieniu tej samej funkcji nieco bardziej uniwersalną -- bez jednoczesnego odbierania jej poprzedniego znaczenia.

Lepsze oznaczenie schodów w Mapach Google. Ta zmiana ma ułatwić nawigację

Na tym jednak jeszcze nie koniec zmian, które trafiły do Map Google. Platforma doczekała się jeszcze jednak zmiany, która dla wielu może okazać się niezauważalną... jestem jednak przekonany, że ucieszy ona miliony użytkowników na całym świecie. I to niekoniecznie tych, którzy mają problemy z poruszaniem się.

Mapy Google bowiem podczas wyznaczania tras pieszych będą informowały o schodach, które czekają nas do pokonania. I tak -- to przecież normalny element infrastruktury w naszym świecie, jednak warto mieć na uwadze, że nie dla każdego są one równie bezproblemowe do pokonania. I nawet ci, którzy na co dzień nie mają problemów z poruszaniem się prawdopodobnie znaleźli się w sytuacji, w której woleliby uniknąć takiej przeszkody -- ot, chociażby przemieszczając się z ciężkimi walizkami.

To miłe uzupełnienie -- a może raczej wykorzystanie danych -- które od dawna są zaszyte w Mapach Google. Platforma bowiem od dawna oferuje możliwość wyznaczania tras, które nie będą stanowiły problemu do pokonania dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego. Teraz jednak odpowiednie opcje pojawiają się także dla pieszych, co niezwykle cieszy.

Zmiany stopniowo trafiają do użytkowników -- i jak to produkty Google mają w zwyczaju, serwują je stopniowo. U części z was prawdopodobnie są one już widoczne. Inni muszą uzbroić się jeszcze w odrobinę cierpliwości, ale prawdopodobnie nie będziemy musieli na nie czekać dłużej, niż do dwóch tygodni.