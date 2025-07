Dla tego aktora każdy włączy nowy serial Netfliksa

Za sterami tej mrocznej historii stanął ceniony pisarz i scenarzysta Agustín Martínez, twórca popularnego "Monteperdido", który z przyjemnością pisał role dla aktorów. Całość wyreżyserował Kike Maíllo, nagrodzony Goya Award filmowiec, którego styl trudno zignorować, a znany jest z wizualnie porywających dzieł.

Reklama

Dwa groby - nowy serial Netflix. Zwiastun i data premiery

Centralnym punktem fabuły "Dwóch grobów" jest desperacka walka o prawdę i sprawiedliwość. Akcja serialu rozpoczyna się dwa lata po zaginięciu szesnastoletnich przyjaciółek, Veroniki i Marty. Mimo upływu czasu i braku jakichkolwiek postępów, śledztwo zostaje oficjalnie zamknięte. Właśnie wtedy na scenę wkracza Isabel (w tej roli Kiti Mánver), babcia jednej z zaginionych dziewcząt. Zdeterminowana kobieta, która nie ma już nic do stracenia, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, nie zważając na granice prawa. To, co początkowo wygląda na poszukiwanie odpowiedzi, szybko ewoluuje w bezwzględną historię zemsty.

W zwiastunie pojawia się również Rafael (grany przez Álvaro Morte, czyli niezapomnianego Profesora z "Domu z papieru"), ojciec drugiej zaginionej, który skonfrontowany przez Isabel, wypowiada słowa: "Jestem winien mojej córce tę zemstę". Serial zapowiada się jako mroczny kryminał z elementami tajemnicy i brutalnej zemsty, gdzie żałoba przekształca się w krwawe rozliczenie. Oprócz Kiti Mánver, której talent doskonale znamy z takich filmów jak „Broken Embraces”, oraz Álvaro Morte, globalnie rozpoznawalnego dzięki roli Profesora z "Domu z papieru" i Logaina Ablara z "Koła czasu", na ekranie zobaczymy również innych uznanych hiszpańskich aktorów. Wśród nich są Hovik Keuchkerian ("Assassin’s Creed"), Camino Fernandez ("La Unidad") oraz Nadia Vilaplana ("La vida breve").

Serial "Dwa groby" zadebiutuje na platformie Netflix 29 sierpnia 2025 roku.

Z każdą nową produkcją filmową czy serialową chcemy jeszcze pełniej doświadczać historii na ekranie. Projektory XGIMI, oferowane przez tophifi.pl, pozwolą Ci zanurzyć się w akcji dzięki niezwykle realistycznemu odwzorowaniu kolorów i wysokiej rozdzielczości obrazu. Wyróżniają się kompaktową formą oraz łatwością instalacji i konfiguracji, co sprawia, że nawet w niewielkim pomieszczeniu bez trudu zaaranżujesz profesjonalne centrum rozrywki. Doświadczeni doradcy z tophifi.pl pomogą Ci wybrać rozwiązanie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom, abyś mógł w pełni cieszyć się każdym nowym filmem czy serialem.