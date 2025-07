Nowe szczegóły o grze CD Projektu. Szykuje się niezła walka

Najbardziej zaawansowane prace trwają obecnie nad grą Wiedźmin 4, której premiera spodziewana jest w 2027 roku. CD Projekt jest już daleko w fazie produkcji, a według ostatnich informacji nad tytułem pracuje ponad 400 osób. Coraz bardziej zaawansowany jest też Cyberpunk 2, nad którym prace trwają głównie w Stanach Zjednoczonych. W Polsce natomiast cały czas kontynuowane są prace koncepcyjne nad trzecim uniwersum CD Projektu znanym pod kodową nazwą Projekt Hadar.

CD Projekt szuka ludzi do pracy

W opublikowanej niedawno ofercie pracy dla Senior Gameplay Designera wspomniano wprost, że praca wiąże się z projektowaniem gry bazującej na całkiem nowym uniwersum, którym jest właśnie Projekt Hadar. Wygląda na to, że będzie to kolejny RPG/Gra akcji, podobny do Wiedźmina, gdzie postawiono przede wszystkim na walkę w zwarciu/wręcz. Tak przynajmniej wynika z pierwszego warunku jaki stawia CD Projekt w swoim ogłoszeniu. Poszukiwany jest designer, który ma przynajmniej 5 lat doświadczenia w tworzeniu gier gdzie podstawą jest walka w bliskim kontakcie. To mówi nam całkiem sporo czym może być Projekt Hadar. Wygląda na to, że CD Projekt szykuje grę podobną do popularnych w ostatnim czasie produkcji takich jak Elden Ring. Otwarte pozostaje jednak pytanie, w jakim czasie zostanie osadzony ten tytuł. Czy będzie to średniowiecze (jak w Wiedźminie), przyszłość (jak w Cyberpunku) czy może coś całkiem innego.

Źródło: CD Projekt RED

Pewne jest natomiast, że nowa gra będzie bazowała na silniku Unreal Engine 5, bo właśnie znajomość tej technologii jest kluczowa na tym stanowisku. Wygląda też na to, że prace koncepcyjne nad Hadarem są już dosyć mocno zaawansowane. CD Projekt ma już zapewne stworzoną całą historię, jej otoczkę i przystępuje do konkretnej pracy związanej z projektowaniem samej rozgrywki. Patrząc na wymagania, studio szuka innowacyjnych rozwiązań w kwestii prowadzenia rozgrywki i walki, tak aby wyróżnić się na tle rynku. Z powodzeniem możemy założyć, że nowa gra planowana jest z rozmachem, ale obecnie ciężko powiedzieć, kiedy możemy spodziewać się na jej temat jakichś konkretów.

Podejrzewam, że raczej nie przed premierą Wiedźmina 4, z którym wiązane są ogromne nadzieje, zarówno przez graczy jak i przez przedstawicieli CD Projektu. W ciągu następnym dwóch lat to najważniejszy projekt, a Hadar będzie sobie zapewne w tym czasie powstawał w zaciszu warszawskiego biurowca. Jednym z wymogów w ofercie pracy jest przeprowadzka właśnie do Warszawy, bo prace nad nową grą prowadzone są lokalnie, zapewne w mocno ograniczonym gronie osób.