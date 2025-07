Ta gra chce usmażyć PlayStation 5. Gracze muszą się mieć na baczności

Od premiery Death Stranding 2: On the Beach autorstwa Kojima Productions minęło zaledwie kilka dni. Gra cieszy się ogromną popularnością — to w końcu jedna z najważniejszych tegorocznych premier. I choć bez wątpienia jest to gra dla każdego, nie bez powodu narobiła tyle szumu. Jednak poza samymi opiniami na temat gry, w sieci pojawia się coraz więcej informacji na temat problemów technicznych. Wielu graczy informuje, że ich konsole (zarówno PlayStation 5 jak i PlayStation 5 Pro) przegrzewają się podczas zabawy.

Już pierwszego dnia po starcie, w sieci zaczęły pojawiać się sygnały o problemach z przegrzewaniem konsol. Wynika z nich, że sama rozgrywka ma przebiegać płynnie, ale sytuacja zmienia się diametralnie, gdy otworzy się mapę gry lub menu. To właśnie wtedy chłodzenie konsoli zaczyna pracować na najwyższych obrotach, a część graczy spotkała się również z komunikatem o przegrzaniu i informacji zmuszającej do wyłączenia urządzenia.

Gracze i eksperci spekulują, że przyczyną przegrzewania może być odblokowana liczba klatek na sekundę podczas wyświetlania mapy. Taki błąd w optymalizacji gry powoduje nadmierne obciążenie GPU konsoli, co prowadzi do gwałtownego wzrostu temperatury sprzętu. Co ciekawe: problem ustępuje, gdy mapa zostanie zamknięta – wtedy też wentylatory zwalniają, a konsola wraca do normalnego działania.

Choć początkowo zgłoszenia dotyczyły głównie podstawowej wersji PS5 oraz modelu Slim, z czasem pojawiły się również doniesienia od posiadaczy PS5 Pro, choć jest ich zdecydowanie mniej. Tutaj jednak może działać po prostu efekt skali: bo tych konsol na rynku jest... po prostu mniej. Warto mieć jednak na uwadze, że problem nie zależy od stanu technicznego konsoli: nawet dobrze wentylowane i regularnie czyszczone urządzenia doświadczają tych samych trudności.

Jest problem, co na to twórcy?

Kojima Productions natychmiast zareagowało na zgłoszenia, wypuszczając aktualizację już drugiego dnia po premierze. Niestety: łatka nie rozwiązała problemu w stu procentach. Część graczy nadal zmaga się z przegrzewaniem. Na razie jedynym sposobem na uniknięcie kłopotów jest ograniczenie czasu spędzanego na ekranie mapy. Zmiana ustawień graficznych czy pozycji konsoli (pionowa / pozioma) nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Społeczność graczy aktywnie zachęca do zgłaszania problemu bezpośrednio do twórców, co może przyspieszyć prace nad kolejną aktualizacją, która pozwoli zażegnać problem.

Death Stranding 2 to bez wątpienia jedna z najważniejszych premier 2025 roku, ale techniczne wpadki takie jak ta... no co tu dużo mówić: nie wyglądają najlepiej. Miliony graczy z niecierpliwością oczekują na oficjalne stanowisko Kojima Productions, a także ostateczne rozwiązanie problemu przegrzewania. Do tego czasu warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednie warunki dla naszej konsoli - zwłaszcza, że fale upałów regularnie nas atakują. Głupio byłoby, gdyby Death Stranding 2 usmażyło komuś konsolę — zwłaszcza gdy istnieje duża szansa, że jej gwarancja już dawno wygasła.