To ulubiona wyprzedaż Polaków. Tanio jak barszcz

Ulubiona promocja polskich graczy powróciła. To kilka tysięcy przecenionych gier na Steam. Co wybrać? Sprawdź nasz przegląd tego, na co warto wydać pieniądze.

Choć największe zakupowe szaleństwo przypada na listopad i Black Friday, Steam przyzwyczaił graczy do kilku wyprzedaży w roku. I właśnie jedna z nich, czyli Letnia Wyprzedaż Steam, właśnie wystartowała i potrwa do 10 lipca. Jak to zwykle bywa, mamy powtórkę z rozrywki, gdyż większość przecenionych gier kosztuje tyle samo, co kilka miesięcy w ramach Wiosennej Wyprzedaży Steam. Nie brakuje jednak zaskoczeń i spora część tytułów rzeczywiście dostępna jest jeszcze taniej. Kto się zagapił i przegapił wiosenną wyprzedaż, ten ma szansę na nadrobienie zaległości i kupienie swoich wymarzonych gier za przysłowiowe grosze.

Reklama

Wśród tysięcy przecen, które znajdziecie na stronie głównej platformy Steam, na wyróżnienie zasługują m.in. Red Dead Redemption 2 za 62,47 zł. W niższej cenie, za 85,50 zł, dostępna też jest edycja Ultimate zawierająca cały tryb fabularny z wydania Special Edition oraz dodatki do trybu Online, w tym dodatkowe stroje dla postaci, premię do rangi, karo-kasztanowatego konia pełnej krwi angielskiej i bezpłatny wystrój "Przetrwanie" dla obozu. W letniej promocji na Steam nie mogło zabraknąć innego hitu Rockstar Games. Choć do premiery GTA VI jeszcze daleko, warto nadrobić zaległości i sprawdzić, co oferuje GTA V. Tym bardziej, że najlepiej sprzedającą się grę w historii kupicie taniej. Grand Theft Auto V Enhanced kosztuje obecnie 64,50 zł.

Letnia Wyprzedaż Steam Wystartowała. Tysiące gier w niższych cenach

Letnia Wyprzedaż Steam to także świetny Hades za 39,09 zł i Hades II we wczesnym dostępie za 105,30 zł. Jest też Clair Obscur: Expedition 33, czyli jedno z największych zaskoczeń pierwszej połowy 2025 i kandydat na grę roku. Grę w podstawowej wersji kupicie za 161,10 zł. Za 199,20 zł dostępne jest Baldur’s Gate III, a za 199,20 zł do kupienia jest The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Z tytułów Bethesdy warto zainteresować się grą Indiana Jones i Wielki Krąg, która przeceniona została na 239,20 zł.

W promocji nie mogło też zabraknąć Half-Life: Alyx na Steam VR za 82,49 zł, Metro Exodus za 25,40 zł, czy Cities: Skylines za 41,69 zł. W niższej cenie dostępne są też hity od studiów PlayStation pokroju Marvel’s Spider-Man Remastered za 129,50 zł, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales za 109,50 zł, Marvel's Spider-Man 2 za 207,20 zł, Days Gone za 84,50 zł, The Last of Us Part I za 129,50 zł, Ratchet & Clank: Rift Apart za 155,40 zł, UNCHARTED: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei za 87,60 zł, Horizon Zero Dawn Remastered za 131,40 zł i Horizon Forbidden West Edycja Kompletna za 155,40 zł.



Tradycyjnie, na wyprzedaży Steam kupicie produkcje CD Projekt RED w niższej cenie i przecenia trzecią odsłonę Wiedźmina i Cyberpunk 2077. Dziki Gon w wersji podstawowej dostępny jest za 19,99 zł. Edycja Gry Roku zawierająca wszystkie dodatki fabularne “Serca z kamienia” i “Krew i Wino” oraz udostępnione wcześniej dodatki kosmetyczne, kosztuje 29,99 zł. Całą trylogię gier z serii Wiedźmin możecie kupić za 27,42 zł. Cyberpunk 2077 dostępny jest za 69,65 zł, a kupując zestaw Cyberpunk 2077 + Widmo wolności w ramach Cyberpunk 2077 Ultimate Edition zapłacicie 128,47 zł.

Letnia wyprzedaż Steam potrwa do 10 lipca do 19:00 czasu polskiego.