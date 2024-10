Ta funkcja w mObywatelu pojawiła się dawno. Warto z niej korzystać także dziś

Media informują o wprowadzeniu nowej funkcji do mObywatela. Nic z tych rzeczy. Usługa "Bezpieczny autobus" pojawiła się już w zeszłym roku, ale i teraz warto z niej korzystać. Co oferuje?

Wraz z debiutem aplikacji mObywatel w wersji 2.0, który miał miejsce w lipcu 2023 r. pojawiło się w niej sporo nowości – w tym najważniejsza, cyfrowy dokument tożsamości, który w wielu sytuacjach zastępuje tradycyjny, plastikowy dowód osobisty. Zainteresowanie nim było tak ogromne, że nie wytrzymały tego rządowe serwery. Wraz z kolejnymi dniami Ministerstwo Cyfryzacji informowało o rozwiązywaniu usterek i uruchamianych kolejnych usług, które działały w poprzedniej odsłonie mObywatela i przestały być dostępne po aktualizacji. Z czasem zaczęły pojawiać się w aplikacji kolejne dokumenty i usługi, z których korzystać możemy na co dzień. Jedną z nich jest "Bezpieczny autobus", która może okazać się pomocna przy jesiennych podróżach, wycieczkach szkolnych, a nawet przy codziennym podróżowaniu do pracy, szkoły, czy uczelni. Co oferuje funkcja i komu się przyda?

"Bezpieczny autobus" nie jest niczym nowym. Od lat, na stronie bezpiecznyautobus.gov.pl możemy sprawdzić informacje o pojeździe, na przykład czy ma ważne badanie techniczne i polisę OC. W 2023 r. usługa ta zadebiutowała w aplikacji mobilnej mObywatel na urządzeniach z Androidem i iOS dając wygodne narzędzie do sprawdzenia stanu technicznego autobusu, bez konieczności sięgania po komputer, czy przeglądania stron internetowych w poszukiwaniu dodatkowych informacji.

Bezpieczny autobus w mObywatel. Sprawdź pojazd, zanim ruszysz w podróż

Funkcja pozwala sprawdzić każdy pojazd, który jest przeznaczony do przewozu większej grupy osób, to znaczy autobus, autokar i bus. W usłudze udostępniamy dane pojazdów, które są zarejestrowane w Polsce. A to oznacza, że nie będzie możliwości sprawdzenia danych autobusów zarejestrowanych w innych krajach.

Dzięki wprowadzeniu Bezpiecznego Autobusu do aplikacji mObywatel, w wygodny i szybki sposób otrzymamy informacje pochodzące z państwowej Centralnej Ewidencji Pojazdów. Warto to robić przed każdą podróżą – bez względu na to czy mamy do czynienia z autokarem, busem, czy autobusem miejskim. Sprawdzenie danych o pojeździe jest bardzo proste. Wystarczą 4 kroki, by sprawdzić pojazd:

Zalogować się do aplikacji mObywatel. Wybrać zakładkę „Usługi”. Spośród dostępnych opcji wybrać „Bezpieczny autobus”. Wpisać numer rejestracyjny autobusu lub autokaru, którym planowana jest podróż.

Po wpisaniu numeru rejestracyjnego otrzymasz raport z dokładnymi danymi o sprawdzanym autobusie. Usługa pozwala na sprawdzenie m.in.:

czy pojazd ma ważne obowiązkowe badanie techniczne,

czy pojazd ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,

czy pojazd jest wyrejestrowany albo kradziony,

dane techniczne, na przykład liczbę miejsc w autobusie,

stany licznika z badań technicznych. Informacje o stanie licznika są gromadzone w bazie od 2014 roku.

Pojazd, który nie ma ważnego badania technicznego i ubezpieczenia OC, nie może poruszać się po drodze. Wtedy niezwłocznie trzeba poinformować odpowiednie służby. Warto też sprawdzić stan kierowcy. Każdego tygodnia słyszymy o przypadkach nietrzeźwych osób siadających za kierownicami autobusów, czy busów. Takie zachowanie nie powinno mieć miejsca i każdy przypadek, w którym podejrzewamy, że coś jest nie tak, powinien być zgłaszany Policji.