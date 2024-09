mObywatel stał się jeszcze lepszy. Tych funkcji w aplikacji brakowało

W App Store i Google Play pojawiła się nowa aktualizacja do aplikacji mobilnej mObywatel. Co oferuje?

mObywatel to jedna z najważniejszych aplikacji mobilnych, za którą odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki. To tu znajdziemy cyfrowe wersje dokumentów, w tym mDowód, czy mPrawo Jazdy. To także różne legitymacje oraz usługi ułatwiające lub eliminujące konieczność kontaktu z urzędami. W aplikacji sprawdzimy punkty karne, mandaty, recepty, a także zastrzeżemy PESEL. W ostatnich tygodniach w mObywatelu pojawiła się również nowa funkcja – Bezpiecznie w sieci pozwalająca m.in. zgłaszać przypadki naruszeń bezpieczeństwa w internecie. Najnowsza aktualizacja rozszerza możliwości tej usługi o informacje i wskazówki związane ze zwiększeniem naszej świadomości na temat zagrożeń czyhających na nas w cyberprzestrzeni.

Baza wiedzy zawierać będzie artykuły o cyberbezpieczeństwie przygotowane przez ekspertów z NASK. Na ten moment jest ich trzy:

Uważaj na fałszywe inwestycje w sieci

Uważaj na oszustwa telefoniczne

Ktoś próbował Cię oszukać w sieci? Dowiedz się, jak zgłaszać incydenty do CERT Polska

W przyszłości powinno pojawić się więcej artykułów, które każdy powinien przeczytać. Najnowsza aktualizacja mObywatela przynosi również rozbudowaną usługę Jakość powietrza – dzięki niej użytkownicy mogą zapisać do 10 punktów pomiarowych, którymi można wygodnie zarządzać. Można je dodać z wyszukiwarki lub mapy – kolor pinezki na mapie pokazuje jakość powietrza w danym punkcie.

mObywatel rozwiązuje problem z mDowodem. To świetna wiadomość dla wielu użytkowników cyfrowych dokumentów

Ważniejszą nowością w aktualizacji mObywatela jest jednak to, że twórcy postanowili wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, którym kończy się ważność mDowodu. O problemach z utratą dostępu do tego cyfrowego dokumentu pisałem kilka miesięcy temu – w pierwszą rocznicę wprowadzenia tej nowości do aplikacji.

Obecny profil mObywatel jest ważny jeszcze 14 dni. Uzyskaj nowy profil, aby nadal korzystać z mDowodu i wygodnie logować się do usług online.

Taki komunikat mObywatel wysyłał do osób, które z mDowodu skorzystały jako pierwsi. Niestety aplikacja nie podpowiadała, w jaki sposób można uzyskać nowy profil lub przedłużyć obecny. Aktualizacja danych w ustawieniach mDowodu nie pomagała i trzeba było się naszukać, by dotrzeć do opcji związanej z przedłużeniem dostępu. Chodzi tu o zakładkę Wydane certyfikaty, którą można odnaleźć w dziale Więcej, w sekcji Ustawienia. Wyświetlany w niej Certyfikat mDowodu, choć zaznaczony jest jako "Ważny", wygasał 14 lipca (lub dokładnie rok po pierwszej aktywacji mDowodu). By uzyskać nowy, należało przejść do szczegółów certyfikatu i wybrać opcję "Unieważnij certyfikat".

Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu mobilnym, można było ponownie aktywować mDowód, co równoznaczne jest z wysłaniem wniosku o profil mObywatel. Dzięki niemu szybko i wygodnie zalogujemy się do usług online. Tożsamość można było potwierdzić profilem zaufanym, e-dowodem lub bankowością elektroniczną. Wraz z kolejnymi aktualizacjami proces ten ułatwiono. W najnowszej wersji mObywatela stało się to jeszcze prostsze. Certyfikat mDowodu odnowi się automatycznie po zalogowaniu się do aplikacji w okresie 14 dni przed jego wygaśnięciem. Nie będzie już problemu z nieważnym mDowodem – pod warunkiem że do aplikacji zaglądacie w miarę regularnie.