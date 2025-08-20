Klasyka za grosze. Teraz GTA IV kupisz za 25 zł

Na Steam trwa promocja na Grand Theft Auto IV: The Complete Edition, które można kupić za jedyne 25,47 zł. To świetna okazja, by wrócić do mrocznego Liberty City i przypomnieć sobie jedną z najbardziej dojrzałych odsłon serii GTA.

Choć oczy całego świata gier skierowane są dziś na nadchodzące GTA VI, a piąta część serii wciąż generuje dla Rockstara astronomiczne zyski dzięki trybowi online, warto przypomnieć sobie, że prawdziwe fundamenty współczesnego Grand Theft Auto kładły poprzednie odsłony cyklu. Dziś gracze mają ku temu świetną okazję – Grand Theft Auto IV: The Complete Edition dostępne jest na platformie Steam w promocyjnej cenie 25,47 zł.

GTA IV za grosze

Ta edycja zawiera nie tylko podstawową grę z przygodami Niko Bellica, ale również dwa znakomite dodatki – The Lost and Damned oraz The Ballad of Gay Tony. Każda z tych historii ukazuje Liberty City z zupełnie innej perspektywy. Niko to imigrant próbujący uciec przed demonami przeszłości i znaleźć swoje miejsce w brutalnym świecie „ziemi obiecanej”. Johnny Klebitz z gangu The Lost Motorcycle Club wplątuje się w krwawą walkę o wpływy w półświatku, a Luis Lopez balansuje między lojalnością wobec charyzmatycznego Tony’ego Prince’a a grą o własne przetrwanie w mieście, które nikogo nie oszczędza.

Liberty City, inspirowane Nowym Jorkiem, zostało przez Rockstara oddane z niezwykłą dbałością o detale. To właśnie w „czwórce” gracze po raz pierwszy mogli poczuć, jak żywym organizmem może być wirtualna metropolia, od ulic pełnych przechodniów, przez rozbudowane stacje radiowe, po pełne mrocznego klimatu fabuły, które do dziś uchodzą za jedne z najlepiej napisanych w historii serii.

Dla wielu fanów GTA IV to najbardziej dojrzała część cyklu, poważniejsza, bardziej przyziemna i brutalnie realistyczna niż pełne pastiszu GTA V. Dzięki The Complete Edition można poznać całość historii, która w sumie liczy dziesiątki godzin rozgrywki.