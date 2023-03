O sprawie jako pierwszy napisał serwis gsmonline. Wg. jego informacji Magdalena Zyskowska-Curyło objęła pozycję Account Director w tworzącym się polskim oddziale firmy. Wcześniej pracowała w Huawei na stanowisku dyrektorskim. Wg. serwisu Zyskowska-Curyło ma być odpowiedzialna za ponowne uruchomienie marki na polskim rynku i stworzenie dla niej nowej strategii.

Za dostawy produktów ma odpowiadać czeski TCCM, który odpowiada także w naszym kraju za logistykę CAT, Nothing i Motoroli Defy. Country Menagerem jest Dominika Horczewska.

Zniknął po cichu

Honor był submarką Huawei, a w naszym kraju stał się pierwszą ofiarą bana USA dla tej firmy. Choć jego urządzenia (smartfony, smartwatche i słuchawki) cieszyły się sporą popularnością, to jednak Huawei zdecydował się o „uśpieniu” działalności Honora. Nigdy jednak oficjalnie nie została podana informacja o wycofaniu się z naszego kraju, jego urządzenia po prostu zniknęły z oferty.

Potem Honor został wykupiony przez tajemniczą grupę chińskich biznesmenów i oficjalnie stał się niezależną firmą. Co oznacza, że nie jest objęty ograniczeniami i może korzystać z wielu technologii, do których Huawei nie ma już dostępu. Dlatego smartfony Honora mają wszystkie usługi Google i pracują na najnowszych procesorach firmy Qualcomm.

Na początku nowej drogi smartfony Honora i Huawei były niemal identyczne i różniły się jedynie usługami Googla. Ale dyrektorzy firmy twierdzili, że wynika to z tego, że projekty urządzeń były tworzone jeszcze za „starych” czasów a kolejne telefony będą już niezależną konstrukcją Honora.

Dobre aparaty

Jej nowe smartfony zajmują bardzo wysokie miejsca w rankingu DXOmark, Honor Magic 5Pro jest w nim liderem. Model Magic4 Ultimate zajmuje 3 miejsce, dzieląc je z Pixelem 7 Pro.

W czasach gdy Honor był pod skrzydłami Huaweia, marka była pozycjonowana nieco niżej, tak by nie tworzyć bezpośredniej konkurencji. Dlatego nie miała dostępu do ekranów AMOLED i musiała używać paneli IPS. Także jej optyka nie była sygnowana przez markę Leica. Tożsame były jedynie procesory Kirin.

W tym momencie smartfony Honora nie mają już takich ograniczeń i ich flagowce mają najlepszą z możliwych specyfikacji, oczywiście z panelami AMOLED.

Zrobiło się miejsce

Honor ma swoje oficjalne przedstawicielstwa w kilku krajach w Europie, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Francji. Jeśli firma wkrótce pojawi się w Polsce, ma szanse na niezłe wyniki. Jej nazwa jest rozpoznawana a urządzenia dobrze się kojarzą. Nie będzie więc musiała zaczynać od zera, tak jak np. robi to teraz Infinix. W tym momencie top 3 sprzedaży w Polsce to Samsung, Xiaomi i realme, ale ta ostatnia firma zmieniła w zeszłym roku strategię rezygnując z mocnej ekspansji. Zaczęła też wprowadzać do naszego kraju bardziej budżetowe urządzenia, rezygnując z dobrze wycenionej średniej półki. To może sprawić, że w tabeli będą przetasowania, chrapkę na 3 miejsce ma Motorola, ale otwiera się też szansa dla nowych graczy takich jak Honor.

