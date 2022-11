HONOR Magic Vs został właśnie zaprezentowany w Chinach, ale na początku przyszłego roku zobaczymy go w Europie. Ale nie u nas…

Składane urządzenie wygląda bardzo dobrze. Ekran zewnętrzny jest szeroki, więc spokojnie większość czynności można wykonywać bez rozkładania telefonu. Wewnętrzny – ma przekątną 7.9 cala, a na zdjęciach producenta nie widać na nim załamania na środku. Ale oczywiście to materiały producenta, rzeczywistość może być nieco inna. Za działanie odpowiada Snapdragon 8+ Gen 1, zestaw kamer również wygląda dobrze: 54 MP sensor główny ze światłem 1.9, 50 MP szeroki kąt (f/2.0), 8 MP 3x optyczny zoom oraz 16 MP obiektyw przedni.

Europa chwilę poczeka…

Jak donosi serwis GSMArena smartfon będzie dostępny poza Chinami w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Firma pokazała też trzy inne – klasyczne smartfony. To modele 80 Pro, 80 i 80 SE. Również bardzo dobrze wyposażone. Problem w tym, że żadnego z nich oficjalnie w Polsce nie kupimy. Choć całkiem niedawno firma miała u nas mocną pozycję.

To były czasy, gdy HONOR był oficjalnie submarką Huawei. Na czym korzystał, ale i tracił. Korzystał – bo był w stanie zaoferować bardzo dobre procesory Kirin czy świetną optykę w niższej cenie. Tracił – bo nie miał dostępu do ekranów AMOLED – Huawei nie chciał mieć tu niepotrzebnej konkurencji. Więc Honory były półkę niżej od starszego brata.

Ale w momencie bana nałożonego przez USA na Huawei, HONOR stał się pierwszą ofiarą ograniczeń. W Polsce po cichu wygaszono działalność. A w Chinach firma oficjalnie oddzieliła się od Huaweia zostając przejęta przez grupę tamtejszych „tajemniczych” inwestorów. Wszystko jest szyte dość grubymi nićmi, smartfony obu firm na początku były niemal identyczne, ale wystarczyło to, by mieć znowu dostęp do usług Google.

A Polska się nie doczeka

Niezależny już HONOR wznowił sprzedaż urządzeń w Europie, ale tylko na wybranych rynkach. Nie ma go w Polsce, gdzie Huawei sporo inwestuje walcząc o przetrwanie w smartfonowym biznesie. Przy okazji jest też zainteresowany budową sieci 5G. Przypadek? Nie wiem. Ale wiem, że gdyby HONOR był u nas, sytuacja Huaweia stałaby się jeszcze trudniejsza. Kto zainteresowałby się jego smartfonami bez usług Google, gdyby na półce miał niemal identyczne urządzenia innej firmy z bezproblemowym dostępem do wszystkich aplikacji?

Dlatego nie sądzę, byśmy doczekali się powrotu HONORA do Polski, nawet przyjmując, że jest to zupełnie niezależna i niepowiązana z Huawei firma. A szkoda, bo smartfony, teraz już z ekranami AMOLED, prezentują się świetnie. Osobom zainteresowanym tymi urządzeniami pozostaje zakup w zagranicznych sklepach internetowych – w niektórych jest też wysyłka do Polski.