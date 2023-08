Nowy T Phone i T Tablet - tanie urządzenia zadebiutują w T-Mobile

T-Mobile na naszym rynku przyjęło bardzo ciekawą strategię. W celu promocji swojego abonamentu 5G zaproponowało klientom bardzo ciekawą propozycję, czyli tanie smartfony z 5G na pokładzie. Recenzje pierwszego modelu, a więc T Phone i T Phone Pro. Recenzję tychże możecie przeczytać tutaj. Krok najwyraźniej się opłacił, ponieważ teraz T-Mobile nie tylko aktualizuje swoje telefony, ale też - wprowadza do oferty zupełnie nowe urządzenie. Co się zmieniło?

T Tablet i T Phone - oferta T Mobile w 2023

Największą nowością w ofercie magentowego operatora jest oczywiście tablet. Tutaj jest to model działający na ośmiordzeniowym procesorze o taktowaniu 2,2 Ghz (T Mobile nie zdradza, co to za egzemplarz) i z ekranem FHD 10,36 cala odświeżanym w 60 Hz. Mamy tu 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane. Bateria to 7000 mAh (nie mamy danych o ładowaniu) a z tyłu sprzęt posiada podwójny aparat 8+2 Mpix. W specjalnej ofercie łączonej, T Tablet będzie dostępny już za 50 zł miesięcznie w zestawie z nielimitowaną usługą internetu.

Oprócz tego oczywiście T-Mobile pokazał telefony. Jednak tutaj jest to bardziej aktualizacja modeli sprzed roku i to raczej taka kosmetyczna. W podstawowym modelu kamera z przodu ma obecnie 8 Mpix, a miejsce na dane zostało zwiększone do 128 GB. Dodano też NFC, dzięki czemu smartfon obsługuje płatności bezprzewodowe. Największą zmianą jest jednak chyba wykończenie w kolorze Dusty Grey.

Jeszcze mniej zmian wprowadzono w modelu Pro, gdzie podniesiono ilość miejsca na dane do 256 GB i na tym zmiany się skończyły. Obie wersje można kupić w zestawie: w oferującym nielimitowany dostęp do internetu abonamencie M lub L z kompletem akcesoriów, w tym ładowarką, etui, folia ochronną i słuchawkami T-TWS w prezencie. W tym wariancie cena T Phone to 1149 PLN, a T Phone Pro 1349 PLN.

Źródło: mat. prasowe