5G na każdą kieszeń - oto dwa nowe telefony od T-Mobile: T Phone i T Phone Pro

Dostaliśmy do testów wcześniej jeden z tych modeli T Phone, Kamil Świtalski miał okazję sprawdzać go przez ostatnie kilka dni. Oto jego pierwsze wrażenia.

Specyfikacja T Phone oraz T Phone Pro i pierwsze wrażenia

T Phone T Phone Pro Wyświetlacz 6.52” HD+ ze szkłem 2,5D​ 6.82” HD+ ze szkłem 2,5D Aparat Tylny: Obiektyw główny 50MP + Głębi 2MP + Makro 2MP + Flash LED/ Przedni: 5MP, wideo 2K (30fps) Tylny: Obiektyw główny 50MP + Ultraszerokokątny 5MP + Głębi 2MP + Makro 2MP + Flash LED/ Przedni: 16MP, wideo 2K (30fps) Pamięć RAM / pamięć wewnętrzna / max. pamięć zewnętrzna 4GBRAM/64GB/do2TBMicroSD 6GB RAM / 128GB / do 2TB Micro SD​ Bateria 4500 mAh​ 5000 mAh Ładowanie USB-C, 15W​ USB-C, 15W + Ładowanie bezprzewodowe 5G TAK TAK Procesor MediaTek Dimensity 700 / Ośmiordzeniowy – 2x2,2GHz + 6x2GHz​ MediaTek Dimensity 700 / Ośmiordzeniowy – 2x2,2GHz + 6x2GHz​ Zabezpieczenia Rozpoznawanie twarzy, Czytnik linii papilarnych Rozpoznawanie twarzy, Czytnik linii papilarnych Odporność na wodę i pył IP52 / IPX2​ IP52 / IPX2​ NFC / Bluetooth Nie / Bluetooth 5.1​ Tak / Bluetooth 5.1​ Słuchawki Złącze słuchawkowe Jack 3,5 mm Złącze słuchawkowe Jack 3,5 mm System operacyjny Android 12 z możliwością aktualizacji do nowszych wersji Android 12 z możliwością aktualizacji do nowszych wersji Wymiary 166,6x76,42x8,76 mm​ 173,92x77,8x8,99 mm Waga 195 g​ 214 g​

T Phone Pro mieliśmy redakcyjnie okazję testować już od kilku dni. I choć nie da się ukryć że nie jest to smartfon na miarę flagowca, to warto powiedzieć kilka słów na temat urządzenia, które w naprawdę korzystnej cenie może stać się dla wielu osób bramką do świata łączności 5G. W naszych dłoniach znalazł się większy wariant, oferujący ekran o przekątnej 6,82", akumulator o pojemności 5000 mAh 6 GB RAM oraz ten sam procesor co mniejsze rodzeństwo: MediaTek Dimensity 700, który możecie znać jako serce Xiaomi Redmi 10 5G czy Samsunga Galaxy A13 5G. I jeżeli chcielibyście by został on waszym gamingowym smartfonem roku to raczej nic z tego -- nie ta liga.

Ale jeżeli potrzebujecie urządzenia za pośrednictwem którego będziecie mogli kontaktować się z rodziną i przyjaciółmi, przeglądać sieć, wykonywać proste zadania biurowe czy w miarę komfortowo skorzystać z nawigacji podczas jazdy - to ze wszystkimi nimi poradzi on sobie śpiewająco. Chociaż jeżeli przeładujecie go zestawem okien, kart w przeglądarce i co bardziej zasobożernych zadań, może nie być już tak szybki i responsywny jak byście tego oczekiwali. Jak smartfon wypada w bezdusznych testach syntetycznych możecie podejrzeć na poniższych zrzutach:

T Phone Pro posiada 128 GB wbudowanej pamięci na dane, którą możecie rozbudować kartą Micro SD aż do 2TB. Ponadto jest to jeden z tych telefonów, który oferuje wejście słuchawkowe 3,5mm, za pośrednictwem którego wygodnie podłączycie słuchawki na kablu -- bez przejściówek i kombinacji. Jeżeli zaś chodzi o ładowanie -- mamy dwie opcje. Przewodową (USB-C, 15 W) lub bezprzewodową -- wybór zależy do nas.

Smartfon posiada także dwie opcje zabezpieczeń biometrycznych: rozpoznawanie twarzy oraz czytnik linii papilarnych. Żadne z nich nie jest demonem szybkości, ale... działają -- i jeżeli nie chcecie za każdym razem wpisywać ustalonego przez was kodu PIN, to właśnie w ten sposób możecie sprawniej i wygodniej korzystać z urządzenia.

Dla wielu użytkowników smartfonów kluczowym modułem pozostają aparaty fotograficzne. Tych T Phone Pro ma pod dostatkiem. Zacznijmy może od przedniej kamery -- zaoferuje nam 16 MP i... myślę, że to musi wystarczyć, bowiem efekty oferowane przez niego zarówno za dnia jak jak i w nocy określiłbym co najwyżej mianem akceptowalnych.

Z tyłu zaś znalazł się cały szereg szkieł: jest obiektyw główny 50MP wspomagany przez ultraszerokokątny (115 stopni) 5MP, a także obiektywy macro i odpowiedzialny za głębię ostrości - oba po 2MP. Jak można spodziewać się po smartfonie w tej półce cenowej - żaden z nich nie będzie królem mobilnej fotografii -- zwłaszcza w nocy.

Jestem przekonany, że biorąc pod uwagę stosunek jakość/cena, specjalnych powodów do narzekań nie ma. Tym bardziej, że sprzęt działa w oparciu o Androida 12 (T-Mobile zapowiada, że można spodziewać się aktualizacji do nowszych wersji systemu Google) i poza 5G wyposażony jest także w łączność NFC, pozwalającą m.in. na wykonywanie płatności zbliżeniowych. Zanim przejdziemy do oferty - zestaw zdjęć wykonanych T Phone Pro.

Oferta T-Mobile na nielimitowane abonamenty ze smartfonami T Phone i T Phone Pro

Nowe telefony T Phone i T Phone Pro z obsługą 5G, które stworzone zostały we współpracy z Google, trafią one do salonów T-Mobile w ramach ogólnoeuropejskiej premiery już 5 października.

Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska:

Wspólnie z naszym partnerem, firmą Google, stworzyliśmy smartfony, które – mocno w to wierzę – przypadną Polakom do gustu i zwiększą dostęp 5G. Chcemy, żeby świat innowacji był jeszcze bardziej otwarty i przystępny dla każdego, bo zgodnie z naszym motto "nie zatrzymamy się, dopóki wszyscy nie będą połączeni".

W jakich cenach będą one dostępne w sprzedaży? W opcji bez abonamentu T Phone 5G (4GB/64 GB) będzie kosztował 1 099 zł, a T Phone Pro 5G (6GB/128 GB): 1 399 zł.

Koszty te jednak można będzie znacznie zmniejszyć, dzięki promocji w T-Mobile, w której to przy wybraniu nielimitowanych abonamentów M lub L, koszt 6 rat za te smartfony będzie wynosić 0 zł. W ten sposób, za tańszą wersję T Phone zapłacimy łącznie 829,00 zł, a za wersję Pro 1,069 zł, a więc zaoszczędzimy odpowiednio 270 zł i 330 zł.

Dla przypomnienia, abonament T-Mobile M to nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz brak limitu danych w dostępie do internetu w smartfonie - jedynie z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s. Koszt tego abonamentu to 65 zł miesięcznie.

Z kolei plan T-Mobile L za 85 zł, to również pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz w pełni nielimitowany internet, bez ograniczania danych i prędkości.

Oba smartfony T Phone pojawią się w sprzedaży w salonach i na stronie T-Mobile 5 października.